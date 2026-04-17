Σκηνές που θυμίζουν αστυνομική ταινία εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (17/4/2026) σε πολυκατοικία επί της οδού Κολοκοτρώνη, στο κέντρο της Αθήνας. Μια γυναίκα, ηλικίας περίπου 30 ετών από την Αιθοπία, έχασε τη ζωή της μετά από πτώση από παράθυρο του τετάρτου ορόφου στον ακάλυπτο χώρο του κτηρίου, ύστερα από μια νύχτα γεμάτη ένταση και κραυγές.

Το μοιραίο ραντεβού

Η υπόθεση ξεκίνησε λίγες ώρες νωρίτερα, όταν η άτυχη γυναίκα και ένας 45χρονος ιταλός τουρίστας γνωρίστηκαν -κατά πληροφορίες- μέσω της εφαρμογής Tinder. Οι δυο τους κανόνισαν ραντεβού σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb) στον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 45χρονος βρισκόταν στην Ελλάδα για διακοπές.

Οι κραυγές που αναστάτωσαν την πολυκατοικία

Καθοριστική για την έρευνα είναι η μαρτυρία ενοίκου του τρίτου ορόφου, ο οποίος ξύπνησε από τις φωνές. Οπως περιέγραψε:

«Γύρω στις 4:20 ξυπνάω από κραυγές έξω στο δρόμο στην Κολοκοτρώνη. Γύρω στις 4:30 ξημερώματα, οι κραυγές μεταφέρονται στο εσωτερικό της πολυκατοικίας, έξω από το διαμέρισμα μου στον τρίτο όροφο. Πρόκειται για τσακωμό ενδεχομένως, δεν γνωρίζω τι ακριβώς συνέβη. Ακούγοντας κραυγές λοιπόν από τις 4:20 μέχρι τις 4:35 που μεταφέρθηκαν στο εσωτερικό της πολυκατοικίας, επικρατεί μια σιωπή περίπου μέχρι τις 4:40. Ειδοποιώ εγώ την αστυνομία επειδή ήταν ιδιαίτερα τεταμένη η κατάσταση. Ειδοποιώ την αστυνομία, η οποία κατέφθασε γύρω στα 10-15 λεπτά αργότερα, γύρω στις 4:50, και λίγο πριν καταφθάσει η αστυνομία, αφού άκουσα τις κραυγές της γυναίκας στα αγγλικά για πολλή ώρα, αλλά και μια μουρμούρα του άντρα – δε γνωρίζω ποιοι είναι οι δύο – άκουσα μέσα από το δωμάτιό μου ένα πολύ δυνατό σπάσιμο του τζαμιού, το οποίο υπέθεσα πως είναι η τζαμαρία έξω από το δωμάτιό μου στο διπλανό σύμπλεγμα διαμερισμάτων. Δεν ήταν αυτή η τζαμαρία. Ήταν μια τζαμαρία στον 4ο όροφο, οπότε το τελευταίο πράγμα που άκουσα ήταν τζάμι να σπάει και μετά νεκρική σιωπή. Μετά κατέφθασε η αστυνομία και τους ενημέρωσα τι άκουσα», είπε αρχικά.

Το χρονικό

4:20 π.μ.: Ακούστηκαν οι πρώτες γυναικείες κραυγές από τον δρόμο.

4:30 π.μ.: Η ένταση μεταφέρθηκε στο εσωτερικό της πολυκατοικίας, ακριβώς έξω από τα δωμάτια των ενοίκων.

4:45 π.μ.: Μετά από μια περίοδο έντονης «μουρμούρας», ακούστηκε ο ήχος από το σπάσιμο μιας τζαμαρίας και στη συνέχεια η πτώση.

Σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, ακούγεται η γυναίκα να φωνάζει στα αγγλικά στον διάδρομο «Honey open» και «I’m sorry, come back», ζητώντας επίμονα από τον άνδρα να της ανοίξει την πόρτα του διαμερίσματος.

Τα ευρήματα της Αστυνομίας και ο 45χρονος Ιταλός

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τη γυναίκα στον ακάλυπτο, βαριά τραυματισμένη αλλά αρχικά ζωντανή, ωστόσο λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της. Στον τέταρτο όροφο βρέθηκαν ίχνη αίματος και ένα σπασμένο παράθυρο.

Ο 45χρονος Ιταλός προσήχθη άμεσα, φέροντας εμφανή σημάδια πάλης, με γρατζουνιές στον λαιμό και στο σώμα. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι είχαν καταναλώσει αλκοόλ και ότι είχαν καβγαδίσει, ισχυριζόμενος όμως ότι την είχε διώξει από το διαμέρισμα πριν το τραγικό συμβάν και ότι δεν γνώριζε καν τα στοιχεία της.

Το «μυστήριο» του τετάρτου ορόφου

Ένα από τα πιο σκοτεινά σημεία της υπόθεσης είναι η διαφορά των ορόφων. Ενώ το Airbnb που είχε νοικιάσει ο Ιταλός βρισκόταν στον 3ο όροφο, η γυναίκα έπεσε από παράθυρο του 4ου ορόφου.

Το παράθυρο αυτό, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είναι σταθερό και δεν ανοίγει, γεγονός που σημαίνει ότι η γυναίκα έπρεπε να το σπάσει για να βρεθεί στο κενό. Οι Αρχές εξετάζουν το σενάριο η γυναίκα να ανέβηκε στον πάνω όροφο ενώ βρισκόταν υπό καταδίωξη ή σε κατάσταση πανικού, προσπαθώντας να διαφύγει.

Σε εξέλιξη η έρευνα

Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής για την εξέταση της σορού και των ευρημάτων στο διαμέρισμα. Ο 45χρονος παραμένει υπό κράτηση, ενώ οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών προσπαθούν να συνθέσουν το πλήρες παζλ της τραγωδίας, αναμένοντας τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής και την πλήρη ανάλυση των στοιχείων από το Airbnb.