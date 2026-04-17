Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών μετά τον εντοπισμό μίας γυναίκας χωρίς τις αισθήσεις της, το πρωί της Παρασκευής (17/4), στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας επί της οδού Κολοκοτρώνη στο κέντρο της πρωτεύουσας. Το μακάριο εύρημα προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή για τη συλλογή στοιχείων και τη λήψη καταθέσεων.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι έρευνες επικεντρώθηκαν άμεσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης που στεγάζεται στο ίδιο κτίριο, από όπου και προσήχθη ένας άνδρας. Ο προσαχθείς μεταφέρθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου εξετάζεται ενδελεχώς στο πλαίσιο της προανάκρισης προκειμένου να αποσαφηνιστεί η σχέση του με το περιστατικό.

Η ΕΛ.ΑΣ. διερευνά με προσοχή όλα τα ενδεχόμενα, ενώ καθοριστικής σημασίας θεωρείται το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου και να προσδιορίσει εάν η πτώση οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια, ατύχημα ή άλλη αιτία.