Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στη Μυτιλήνη λόγω των αποκλεισμών λιμανιών από τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τις επιπτώσεις του αφθώδους πυρετού.

Οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι έχουν αποκλείσει το λιμάνι για τρίτη ημέρα, διαμαρτύρονται για τις ασήμαντες αποζημιώσεις που τους έχουν δοθεί για τα ζώα τους που θανατώθηκαν, αλλά και για την απαγόρευση μεταφοράς όλων των κτηνοτροφικών προϊόντων, ακόμα και αυτών που δεν επηρεάζονται από τον πυρετό.

Η διαμαρτυρία τους έχει οδηγήσει σε γενικό lockdown στο νησί, με όλες τις δημόσιες υπηρεσίες να παραμένουν κλειστές ως ένδειξη συμπαράστασης.

Κανένα φορτηγό δεν θα κατέβει από πλοίο

Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε χθες Τετάρτη, στην Καλλονή και στην οποία συμμετέχουν συνεταιριστές, στελέχη της αυτοδιοίκησης και επαγγελματίες που συνδέονται με την κτηνοτροφία έκαναν σαφές stonisi.gr πως σήμερα δεν θα ξεφορτωθεί κανένα φορτηγό από τα πλοία που θα φθάσουν στο επιβατικό και εμπορικό λιμάνι της Μυτιλήνης. Η επιβίβαση και η αποβίβαση των επιβατών θα γίνεται απρόσκοπτα.

Η Συντονιστική Επιτροπή καλεί τους αγροκτηνοτρόφους του νησιού στην πορεία που θα πραγματοποιηθεί από το κεντρικό κτήριο της Περιφέρειας στην προκυμαία της Μυτιλήνης προς τα γραφεία της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και υπογραμμίζει «δεν θα φύγουμε από εκεί αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας».

«Τα λιμάνια θα κλείσουν πλήρως»

Τα μέλη της Επιτροπής ζητούν να σταματήσει το lockdown και να γίνεται κανονικά η εξαγωγή των τυροκομικών προϊόντων από το νησί με την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων βιοασφάλειας.

«Αν τα αιτήματά μας δεν ικανοποιηθούν, τα λιμάνια θα κλείσουν πλήρως, δεν θα κάνουμε πίσω μέχρι να δικαιωθούμε. Δεν θέλουμε να κάνουμε ζημιά σε κανέναν, αλλά απαιτούμε να διατεθούν τα προϊόντα μας εκτός νησιού με τα απαραίτητα μέτρα βιοασφάλειας» είπε ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Στύψης, Ιγνάτης Μανάβης.

Τα αιτήματα

Τα βασικά αιτήματα της Συντονιστικής Επιτροπής περιλαμβάνουν: