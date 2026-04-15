Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η «εξέγερση» των κτηνοτρόφων στη Λέσβο, οι οποίοι από χθες το βράδυ έχουν μετατρέψει το λιμάνι της Μυτιλήνης σε «φρούριο». Μετά από μια δύσκολη νύχτα στο σημείο, περίπου 120 παραγωγοί δηλώνουν πως δεν πρόκειται να υποχωρήσουν, επιβάλλοντας ένα άτυπο «lockdown» στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, την ώρα που η τοπική οικονομία δέχεται ισχυρό πλήγμα.

Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου που διοργάνωσε τις κινητοποιήσεις, με ανακοίνωση της καλεί τους αγρότες και κτηνοτρόφους του νησιού να ενισχύσουν το μπλόκο του λιμανιού. Το πλαίσιο των διεκδικήσεων τους περιλαμβάνει:

Άμεσες αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους που θανατώθηκαν τα ζώα τους.

Να δοθεί άμεσα λύση στην παράδοση γάλακτος. Τα χρήματα να καταβάλλονται απευθείας στον κτηνοτρόφο και σε περίπτωση μη διάθεσής του να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι με βάση τη περσινή παραγωγή και με τις τιμές που ίσχυαν πριν την εμφάνιση της ζωονόσου.

Να προσληφθούν άμεσα κτηνίατροι γιατί μόνο έτσι θα αναχαιτιστεί η ζωονόσος.

Να παγώσουν όλες οι οφειλές σε δάνεια, ΕΛΓΑ και ΕΦΚΑ.

«Δεν θα φορτώσει ούτε θα ξεφορτώσει πλοίο»

Η απόφαση των κτηνοτρόφων είναι οριστική: καμία κίνηση στο λιμάνι. «Δεν θα φορτώσει ούτε θα ξεφορτώσει τίποτα. Καθόλου. Lockdown», αναφέρουν χαρακτηριστικά, περιμένοντας το πλοίο της γραμμής «με ανοιχτές αγκάλες», για να εμποδίσουν τη λειτουργία του.

Η οργή τους στρέφεται κατά της κυβέρνησης αλλά και των τοπικών φορέων:

«Μας έχουν γραμμένους όλοι, δεν μας ακούει κανένας. Ούτε πρωθυπουργός, ούτε υπουργός. Έπρεπε οι τοπικοί άρχοντες να χτυπήσουν το χέρι στο τραπέζι, αλλά μας άφησαν μόνους», ξεσπούν οι συγκεντρωμένοι.

Εικόνες κατάρρευσης: «300 πρόβατα λιμοκτονούν»

Οι μαρτυρίες των ανθρώπων που άφησαν τα κοπάδια τους στα βουνά για να κατέβουν στο λιμάνι, αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής:

Οικονομική αιμορραγία: «Η ζημιά είναι εκατομμύρια. Αρνιά δε σφάχτηκαν, γάλα δεν πωλείται», περιγράφουν, τονίζοντας πως η ζωονόσος έχει νεκρώσει την αγορά.

Απόγνωση: «Έχω 300 πρόβατα που λιμοκτονούν και 70 αρνιά άσφαχτα», αναφέρει παραγωγός, εξηγώντας πως η παραμονή στο μπλόκο είναι η έσχατη λύση μπροστά στον αφανισμό.

Το γάλα στις αποχετεύσεις: Μην έχοντας άλλη επιλογή, πολλοί παραγωγοί πετούν το προϊόν τους. «Να το κάνουμε τι; Να το πιούμε; Το πετάμε, δεν υπάρχει άλλη λύση».

Τουριστική παράλυση κι εγκλωβισμένοι επισκέπτες

Την ίδια ώρα, ο αποκλεισμός προκαλεί αλυσιδωτές επιπτώσεις στον τουρισμό. Η 48ωρη αναστολή των δρομολογίων προς τα μικρασιατικά παράλια έχει οδηγήσει σε:

Ακυρώσεις 300 Τούρκων επισκεπτών που αναμένονταν στο νησί.

Εγκλωβισμό τουριστών με visa express που λήγει άμεσα.

Αδυναμία επιστροφής εκατοντάδων ελλήνων προσκυνητών που βρέθηκαν στη Λέσβο για τον εορτασμό της Μονής του Αγίου Ραφαήλ.

Άγνωστο παραμένει επίσης τι μέλλει γενέσθαι με τους εκατοντάδες επισκέπτες του νησιού που επέστρεφαν χθες στην Αθήνα με το πλοίο της γραμμής (υπολογίζονται σε 600) και οι οποίοι δεν επιβιβάσθηκαν σε αυτό.

Παρέμβαση Μουτζούρη για τα τυροκομικά

Μέσα στο εκρηκτικό αυτό κλίμα, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης έδωσε εντολή να «ανοίξει» το λιμάνι αποκλειστικά για την εξαγωγή τυροκομικών και παράγωγων προϊόντων, υπό την τήρηση αυστηρών πρωτοκόλλων βιοασφάλειας, σε μια προσπάθεια να εκτονωθεί η πίεση και να μην καταστραφεί ολοσχερώς η φετινή παραγωγή.

Ωστόσο, οι κτηνοτρόφοι παραμένουν στα μπλόκα, προειδοποιώντας για παλλεσβιακή κινητοποίηση την Πέμπτη 16 Απριλίου. «Δεν έχουμε άλλη δύναμη, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Αν δε δοθεί λύση, θα σβήσει το νησί», καταλήγουν.