Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται η Λέσβος, καθώς οι κτηνοτρόφοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους για τις καταστροφικές επιπτώσεις του αφθώδους πυρετού. Με το λιμάνι της Μυτιλήνης υπό κατάληψη, την οικονομική ζωή σε αναστολή και έναν παλλεσβιακό ξεσηκωμό προ των πυλών, το νησί εκπέμπει σήμα κινδύνου.

Το χρονικό της έντασης στο λιμάνι

Η κατάσταση οξύνθηκε δραματικά σήμερα, Τετάρτη 15 Απριλίου, στο λιμάνι της Μυτιλήνης. Κατά την άφιξη του πλοίου «Blue Star Patmos» στις 12 το μεσημέρι, κτηνοτρόφοι που έχουν καταλάβει τη χερσαία ζώνη εμπόδισαν την αποβίβαση φορτηγών αυτοκινήτων με εμπορεύματα, στα οποία περιλαμβάνονται και ευπαθή προϊόντα. Στο εσωτερικό του πλοίου παραμένουν εγκλωβισμένα 42 φορτηγά και ένα λεωφορείο, ενώ η αποβίβαση επετράπη μόνο σε επιβάτες, ΙΧ αυτοκίνητα, φαρμακευτικά προϊόντα και υλικά για τον στρατό.

Η αβεβαιότητα για τα δρομολόγια της γραμμής Πειραιάς-Χίος-Μυτιλήνη παραμένει μεγάλη, καθώς οι κτηνοτρόφοι δηλώνουν αποφασισμένοι να διατηρήσουν τον αποκλεισμό εν όψει του αυριανού συλλαλητηρίου.

Αλυσιδωτές επιπτώσεις στον Τουρισμό και το Εμπόριο

Ο αποκλεισμός του λιμανιού και του τελωνείου προκαλεί βαρύ πλήγμα στον τουρισμό. Από σήμερα το πρωί ανεστάλησαν επί 48ωρο τα δρομολόγια προς τα Μικρασιατικά παράλια, με αποτέλεσμα:

Την ακύρωση εκδρομών για τουλάχιστον 300 Τούρκους επισκέπτες.

Τον εγκλωβισμό Τούρκων πολιτών στη Μυτιλήνη, πολλοί από τους οποίους αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη λήξη της visa express.

Τον αποκλεισμό Ελλήνων επισκεπτών (κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα) που βρέθηκαν στο νησί για τον εορτασμό της Μονής Αγίου Ραφαήλ.

Την ταλαιπωρία εκατοντάδων ταξιδιωτών (υπολογίζονται σε πάνω από 600) που επρόκειτο να επιστρέψουν στην Αθήνα.

Παλλεσβιακό «λουκέτο» την Πέμπτη 16 Απριλίου

Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου καλεί σε γενικό ξεσηκωμό αύριο, Πέμπτη 16 Απριλίου, με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11:00 π.μ. έξω από το κτήριο της Περιφέρειας. Σε ένδειξη συμπαράστασης έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους:

Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου (θα παραμείνουν κλειστές).

Ο Εμπορικός Σύλλογος Μυτιλήνης (κλείσιμο καταστημάτων από τις 11:00).

Το σωματείο καταστημάτων εστίασης (θα παραμείνουν κλειστά).

Η ΑΔΕΔΥ (στάση εργασίας 11:00 – 14:00 για τους δημόσιους υπαλλήλους).

Τα αιτήματα και η παρέμβαση Μουτζούρη

Οι κτηνοτρόφοι κάνουν λόγο για «αγώνα επιβίωσης» και ζητούν άμεσες αποζημιώσεις για τα θανατωμένα ζώα, λύση για τη διάθεση του γάλακτος με βάση τις περσινές τιμές, προσλήψεις κτηνιάτρων και πάγωμα οφειλών (ΕΦΚΑ, ΕΛΓΑ, δάνεια).

Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Κωνσταντίνος Μουτζούρης, μετά από συνάντηση με τους κτηνοτρόφους, ζήτησε άμεση συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο κ. Μουτζούρης πιέζει την κυβέρνηση για:

Πλήρη αποζημίωση στο γάλα που δεν διατίθεται. Πλήρη αποζημίωση για το ζωικό κεφάλαιο και ενίσχυση αναπλήρωσής του. Αποδέσμευση προϊόντων που παρήχθησαν πριν τα κρούσματα. Αναστολή πληρωμών σε εφορία και ταμεία.

Τέλος, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, δόθηκε εντολή στο Λιμεναρχείο να επιτρέψει την έξοδο των τυροκομικών προϊόντων από το λιμάνι, υπό την προϋπόθεση τήρησης όλων των πρωτοκόλλων βιοασφάλειας, ώστε να αποσυμφορηθεί η τοπική παραγωγή.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ