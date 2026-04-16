Σε μια εκτενή δήλωση προχώρησε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μακάριος Λαζαρίδης, επιδιώκοντας να δώσει απαντήσεις και να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από τις πρόσφατες καταγγελίες για τους τίτλους σπουδών του, στο παρά πέντε της συζήτησης στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου, προκειμένου να βγάλει τον πρωθυπουργό από την δύσκολη θέση.

Ο κ. Λαζαρίδης ξεκίνησε ζητώντας δημόσια συγγνώμη για τον τρόπο που εκφράστηκε τις προηγούμενες ημέρες, αποδίδοντάς τον στην έντονη ανάγκη αυτοπροστασίας, σημειώνοντας ωστόσο ότι τέτοιες αντιδράσεις δεν συνάδουν με το ήθος του, ούτε με εκείνο της παράταξης που υπηρετεί από παιδί.

Στρέφοντας τα βέλη του σε όσους επιχειρούν, όπως είπε, τη «συστηματική σπίλωση» της διαδρομής του, υπενθύμισε ότι η επιλογή συνεργατών εμπιστοσύνης από την πολιτική ηγεσία είναι μια διαχρονική και νόμιμη διαδικασία, η οποία βασίζεται στην αποτελεσματικότητα.

Αναφερόμενος στην ουσία της υπόθεσης του πτυχίου του, ο Υφυπουργός διευκρίνισε πως, καθώς το πτυχίο του δεν είχε αναγνωριστεί τότε από το ΔΙΚΑΤΣΑ, προσλήφθηκε ως απόφοιτος Λυκείου, καταθέτοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Τόνισε μάλιστα πως η τοποθέτησή του ως ειδικού συμβούλου αντί για ειδικού συνεργάτη έγινε χωρίς δική του παρέμβαση, ενώ η κατάταξή του στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης —επί υπουργίας Κυριάκου Μητσοτάκη— αποδεικνύει ότι οι υπηρεσίες λειτούργησαν ορθά.

«Θα επιστρέψω τα χρήματα»

Ο κ. Λαζαρίδης δήλωσε πως ζητά ο ίδιος τον έντοκο καταλογισμό οποιουδήποτε ποσού κριθεί ότι του καταβλήθηκε αχρεωστήτως, ώστε να μην «αιωρούνται σκιές» γύρω από το όνομά του.

Παράλληλα, υπεραμύνθηκε της συζύγου του, Αθανασίας Κοτσαύτη, σημειώνοντας πως η συνεργασία της με την τότε κυβέρνηση ΝΔ-ΠαΣοΚ ήταν απόφαση της κυρίας Βάσως Κόλλια και σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε κρυφή η μεταξύ τους σχέση.

Κλείνοντας, ο Υφυπουργός δήλωσε υπερήφανος για τη συμμετοχή του στην Κυβέρνηση και την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας πως, αν και δεν φοβάται τίποτα, δεν θα επιτρέψει σε κανέναν τη «δολοφονία χαρακτήρα» του ίδιου ή της οικογένειάς του.