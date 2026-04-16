Από τις 4 Μαρτίου, όταν κατέθεσε το αίτημα για προ ημερησίας συζήτηση ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Ολομέλεια της Βουλής έως και σήμερα, πολλά πράγματα έχουν μεσολαβήσει. Παρότι το διάστημα ημερολογιακά δεν είναι μεγάλο, σε πολιτικό επίπεδο οι εξελίξεις ήταν πολλές και πολύπλευρες.

Οι δικογραφίες της ευρωπαίας εισαγγελέας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που αναφέρουν 11+2 ονόματα «γαλάζιων» βουλευτών καθώς και δύο πρώην υπουργών, πιέζουν την κυβέρνηση αλλά και συνολικά την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

Στο μεταξύ, άλλη μια εστία έντασης ήταν ο καυγάς του Μακάριου Λαζαρίδη και της αντιπολίτευσης με επίκεντρο τις ακαδημαϊκές του σπουδές. Και τέλος, ένα θέμα ιδιαίτερα πιεστικό για την κυβέρνηση, η οποία έως τώρα κατηγορείται ότι δεν δίνει ξεκάθαρες απαντήσεις, είναι οι υποκλοπές. Αυτή ήταν και η αφορμή για τη σημερινή συζήτηση που ξεκινά στις 11 το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής. Η απόφαση της δικαιοσύνης έφερε νέα δεδομένα ενώ η υπόθεση ανοίγει εκ νέου με νέες έρευνες.

Τι θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Τη συζήτηση, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό της Βουλής και το άρθρο 143, θα «ανοίξει» ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η συγκυρία είναι δυσάρεστη, με έναν από τους στενότερους συνεργάτες του, τον Γιώργο Μυλωνάκη, να νοσηλεύεται «σε σοβαρή αλλά ελεγχόμενη κατάσταση», σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, στον Ευαγγελισμό.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρωθυπουργός στη συζήτηση «για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, των Θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα», σκοπεύει να ανακοινώσει -σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές- «θεσμικές τομές, που θα ανατάξουν τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος». Προσδοκώντας μια φυγή «προς τα εμπρός», όπως επισημαίνουν.

Σύμφωνα με πηγές από το Μέγαρο Μαξίμου, «ο πρωθυπουργός θα απαντήσει με αυτό τον τρόπο, στην πρόθεση της αντιπολίτευσης να εγκλωβίσει την κυβέρνηση σε μια κλειστή, τοξική συζήτηση για τις τελευταίες υποθέσεις».

Τα κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία ουσίας καθώς όπως αναμένεται να επισημάνει, «όλες οι παθογένειες που έρχονται από το παρελθόν οφείλονται σε ένα κράτος που δεν θέλει να προσαρμοστεί στις ανάγκες της εποχής, διατηρώντας παλαιοκομματικά στοιχεία και πελατειακές σχέσεις» και πως αυτό είναι κάτι που όπως θα πει ο πρωθυπουργός, «μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με κατάργηση της διαμεσολάβησης του ανθρώπινου παράγοντα μέσω του ψηφιακού εκσυγχρονισμού του κράτους που περιορίζει την ανθρώπινη επαφή και με βαθιές θεσμικές τομές που περιλαμβάνουν και συνταγματικές ρυθμίσεις».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να δώσει και μια πρόγευση των σκέψεων που έχουν καταθέσει οι βουλευτές της ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιμείνει στη θέση του ΠαΣοΚ για την προσφυγή στις κάλπες. Θα περιγράψει πως η κυβέρνηση χειραγωγεί τους θεσμούς, λαφυραγωγεί το κράτος και το δημόσιο χρήμα, καταστρατηγεί τη διαφάνεια και την καλή νομοθέτηση.

Θα κάνει εκτενή αναφορά στον εκβιαζόμενο, όπως τον χαρακτηρίζουν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, πρωθυπουργό και θα περιγράψει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Θα καταλήξει υπογραμμίζοντας πως είναι ένας ο δρόμος και αυτός είναι η παραίτηση και οι εκλογές.

Τα άλλα κόμματα

Τον λόγο θα λάβουν και οι υπόλοιποι αρχηγοί των κομμάτων. Ο Σωκράτης Φάμελλος θα επιμείνει στο αίτημα του για πρόταση δυσπιστίας προς την κυβέρνηση. Θα ζητήσει ξανά τη σύμπλευση των κομμάτων της αντιπολίτευσης ώστε να καταθέσουν κοινό αίτημα. Σημειώνεται ότι για να γίνει αυτό χρειάζονται οι υπογραφές 50 βουλευτών. Το ΠαΣοΚ δεν δείχνει να συμμερίζεται τις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ ενώ το ΚΚΕ παραδοσιακά δεν ακολουθεί σε αυτές τις κινήσεις.

Πρεμιέρα και για την Πέτη Πέρκα ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, μετά την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η βουλευτής Φλώρινας θα ασκήσει κριτική εφ’ όλης της ύλης. Με αιχμή το θέμα του κράτους δικαίου και των υποκλοπών θα κατηγορήσει προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη για θεσμική εκτροπή, ενώ θα του αποδώσει ευθύνες συνολικά για την κατάσταση στη χώρα. Επίσης, θα αναφερθεί μεταξύ άλλων στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στο μεταναστευτικό και στο ρεπορτάζ του BBC.

Σημειώνεται ότι δικαίωμα δευτερολογίας θα έχουν όλοι. Δηλαδή, αναμένεται να απαντήσει ο πρωθυπουργός στους αρχηγούς ενώ θα ακολουθήσει και δεύτερος κύκλος τοποθετήσεων των αρχηγών. Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει δικαίωμα τριτολογίας.