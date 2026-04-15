Έναν ακόμη πονοκέφαλο μέσα στον συσσωρευμένο θυμό λόγω του χειρισμού της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ πρόσθεσε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας η ξιφούλκηση του Μακάριου Λαζαρίδη με την αντιπολίτευση για τα τυπικά προσόντα του διορισμού του το 2005 στην Γραμματεία Νέας Γενιάς.

Στο Μέγαρο Μαξίμου δεν έκριναν ιδιαιτέρως σοβαρή την υπόθεση καθώς οι καταγγελίες εναντίον του νεοδιορισθέντος υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης αφορούν, όπως εκτίμησαν ένα μείζονος σημασίας θέμα για το οποίο ο ίδιος ούτε κάποια εμπλοκή είχε ούτε επιχείρησε να εξαπατήσει το δημόσιο παρέχοντας τίτλους που δεν υπάρχουν.

Τα στοιχεία της υπόθεσης έχουν ως εξής: O Λαζαρίδης, διορίστηκε το 2007 στην γραμματεία Νέας Γενιάς με τίτλο σπουδών από ιδιωτικό εκπαιδευτικό κέντρο. Η πρόσληψή του θα γινόταν ως μετακλητού υπαλλήλου θέση για την οποία ο νόμος δεν απαιτεί πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Ωστόσο, στην πράξη που φαίνεται στο ΦΕΚ διορισμού του βουλευτή, σήμερα, της ΝΔ αναγράφεται ως επιστημονικός συνεργάτης θέση γιa την οποία χρειάζεται να υπάρχει πανεπιστημιακό πτυχίο.

Ο ίδιος δεν δείχνει διάθεση να υποχωρήσει από την σκληρή γραμμή που επέλεξε να υπερασπιστεί την τιμή και την υπόληψή του εξηγώντας σε κάθε ευκαιρία οτι ο ίδιος δεν έκανε τίποτα το παράνομο και βέβαια δεν παρουσίασε σε καμία περίπτωση διαφορετικά δικαιολογητικά πρόσληψης από τα πραγματικά που είχε στην διάθεσή του.

Δυσαρέσκεια στην Κοινοβουλευτική Ομάδα

Κι ενώ στο πρωθυπουργικό επιτελείο έλεγαν οτι η αντιπολίτευση, και κυρίως το ΠαΣοΚ, επιμένουν σε ένα ανύπαρκτο θέμα το οποίο αγγίζει και την Μαριέττα Γιαννάκου η οποία ήταν τότε υπουργός Παιδείας, δεν φαίνεται να συμβαίνει το ίδιο και με μία μεγάλη ομάδα βουλευτών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

Σε αυτήν εντάσσονται πρωτίστως οι έντεκα εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι αισθάνονται οτι στην περίπτωσή τους η κυβέρνηση επέλεξε ένα μεγαλοπρεπές άδειασμα ενώ αντίθετα για τον κ. Λαζαρίδη, που υπήρξε επί σειρά ετών στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού, επελέγη η στήριξή του. Για την οποία, βάσει της σοβαρότητας της υπόθεσης πολλοί δεν στέκονται ολοκληρωτικά απέναντι αλλά θεωρούν οτι δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται τα θέματα ηθικής τάξης με δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Η υπερασπιστική γραμμή και οι αποστάσεις γαλάζιων στελεχών

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης υποστήριξε στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN οτι «το 2007 μπορούσες να εργαστείς ως μετακλητός υπάλληλος ακόμα και με αυτή τη βεβαίωση σπουδών παρά το ότι δεν ήταν αναγνωρισμένη. Διότι οι μετακλητοί διορίζονται με πολιτική επιλογή του υπουργού του βουλευτή δεν περνούν από ΑΣΕΠ και κατά συνέπεια δεν προβλέπεται τυπικός έλεγχος προσόντων όπως για κάποιον μόνιμο υπάλληλο. Με βάση το πιο χαλαρό πλαίσιο του νόμου 2190/1994 υπήρχαν περιπτώσεις που άτομα χωρίς τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα διορίζονταν ως μετακλητοί και στο ΦΕΚ εμφανίζονταν με τίτλους ειδικός επιστήμονας».

Την εκδοχή αυτή έχει υιοθετήσει και το Μέγαρο Μαξίμου το οποίο θεωρούσε μέχρι χθες το θέμα λήξαν. Ωστόσο, βουλευτές της ΝΔ δεν φάνηκαν μέχρι αυτή την ώρα πρόθυμοι να στηρίξουν αυτή την θέση , όπως για παράδειγμα ο πρώην υπουργός Στέλιος Πέτσας ο οποίος έκανε λόγο για «λάθος επικοινωνιακό χειρισμό» ζητώντας από το υπουργείο Παιδείας να δοθούν επισήμως τα στοιχεία για την υπόθεση του διορισμού του.

Η μάχη θα συνεχιστεί στη Βουλή

Από την πλευρά του το ΠαΣοΚ επιμένει στην αποπομπή του υφυπουργού, τονίζοντας σε ανακοίνωση που εξέδωσε μετά τις εξηγήσεις του κ. Λαζαρίδη: «πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη καθώς διορίστηκε χωρίς πτυχίο εξαπατώντας το δημόσιο κατά παράβαση του άρθρου 33 παρ. 2 του ν. 2190/1994, μια διάταξη που απαιτεί πτυχίο, μεταπτυχιακό και 2 έτη προϋπηρεσίας. Παραδέχτηκε προκλητικά ότι δεν είχε τίποτα από αυτά, αλλά… προσωπικότητα. Ο Πρωθυπουργός δεν έχει άλλον δρόμο. Πλέον δεν έχει καμία δικαιολογία ότι δεν γνωρίζει, καθώς ο κ. Λαζαρίδης αποκαλύφθηκε μόνος του σε ζωντανή μετάδοση».

H συνέχεια θα δοθεί σίγουρα και σήμερα αλλά κυρίως στην αυριανή προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου που έχει ζητήσει ο Πρόεδρος του ΠαΣοΚ Νίκος Ανδρουλάκης