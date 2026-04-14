Μια ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει το Leaden Roding στο Έσεξ της Αγγλίας, όπου η νεαρή Jamie-Lea έχασε τη ζωή της μετά από θανάσιμη επίθεση που δέχθηκε από τον σκύλο της οικογένειας.

Το περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής, με τον πατέρα της 19χρονης να εντοπίζει την κόρη του αιμόφυρτη μέσα στο σπίτι τους.

Το χρονικό της επίθεσης

Η αστυνομία κλήθηκε στην οικία της οικογένειας στο Long Hide περίπου στις 22:45 το βράδυ της Παρασκευής. Εκεί, οι αστυνομικοί βρήκαν την κοπελα με σοβαρά τραύματα στον λαιμό. Παρά τις προσπάθειες, η Jamie-Lea υπέκυψε στα τραύματά της.

Σύμφωνα με τις αρχές, δράστης της επίθεσης είναι η Shy, ένας σκύλος επτά ετών (διασταύρωση Lurcher), ο οποίος κατασχέθηκε αμέσως από τις αρχές.

Η συγκλονιστική μαρτυρία του πατέρα

Ο 37χρονος πατέρας της, Jack Biscoe, περιέγραψε τη στιγμή που βρήκε την κόρη του πεσμένη στο πάτωμα της κρεβατοκάμαράς του. Σε κατάσταση σοκ, ο ίδιος ζήτησε από τους αστυνομικούς τη θανάτωση του ζώου:

«Σας παρακαλώ, απλώς κάντε της ευθανασία. Δεν θέλω να τη δω ποτέ ξανά… Δεν νομίζω ότι αυτός ο σκύλος πρέπει να ζει πια».

Ο κ. Biscoe τόνισε πως η Shy δεν είχε εκδηλώσει ποτέ επιθετική συμπεριφορά στο παρελθόν. Την περιέγραψε ως το «πιο γλυκό» κατοικίδιο και τον «καλύτερο φίλο» της κόρης του μέχρι τη στιγμή της επίθεσης.

«Πίστευα ότι θα μπορούσα να εμπιστευτώ αυτόν τον σκύλο με την ίδια μου τη ζωή, κι εκείνος πήρε τη ζωή της κόρης μου», δήλωσε συντετριμμένος.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Σήμερα αναμένεται να διενεργηθεί η νεκροψία-νεκροτομή, η οποία θα επιβεβαιώσει τα ακριβή αίτια του θανάτου της 19χρονης.

Οι έρευνες της αστυνομίας για τις συνθήκες υπό τις οποίες το κατοικίδιο επιτέθηκε στο μέλος της οικογένειας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.