Στη σύλληψη ενός ζευγαριού Ελλήνων τουριστών προχώρησαν οι τουρκικές Αρχές στην Κωνσταντινούπολη, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε εντός της Αγίας Σοφίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο τουρίστες άνοιξαν ελληνική σημαία, με αποτέλεσμα να προσαχθούν και στη συνέχεια να συλληφθούν, ενώ αναμένεται η εκδίκαση της υπόθεσης.

Ayasofya Camii’nde, montlarına sakladıkları “Ya Ortodoks öl ya da öl” yazılı bayrağı açan 2 Yunan turist tutuklandı. 📎#siverek Bülent Ersoy Mansur Yavaş Mert Hakan Yandaş 16 Yaralı #saldırı Gülistan Doku📎 pic.twitter.com/eCGlSRUx46 — Medya366 (@Medya366) April 14, 2026

Το χρονικό

Tο περιστατικό φαίνεται να συνέβη τη Μεγάλη Πέμπτη, όταν το ζευγάρι άνοιξε ελληνική σημαία μέσα στην Αγιά Σοφιά, όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η σημαία έγραφε επάνω «Ορθοδοξία ή θάνατος».

Προσήχθησαν από το ξενοδοχείο τους και μετά από δύο ημέρες ανάκρισης, η προσαγωγή μετατράπηκε σε σύλληψη.

Πλέον, περιμένουν να δικαστούν με την κατηγορία ότι σπέρνουν το μίσος στους κόλπους του λαού.