Σοβαρό περιστατικό διάρρηξης και βανδαλισμών σημειώθηκε στο σχολικό συγκρότημα του 5ου Γυμνασίου και 5ου Λυκείου Γλυφάδας, όταν άγνωστοι εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις και αφαίρεσαν χιλιάδες ευρώ και υπολογιστές ενώ προκάλεσαν σημαντικές φθορές στο χώρο του σχολείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άγνωστοι έκλεψαν το ποσό των 8.000 ευρώ που βρισκόταν στο γραφείο του διευθυντή, 6 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ενώ προέβησαν σε εκτεταμένους βανδαλισμούς. Ακόμα, άδειασαν 20 πυροσβεστήρες, έσπασαν πόρτες και γραφεία, ενώ πέταξαν μπογιές και άλλα αντικείμενα σε τοίχους.

«Οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες στα γραφεία του σχολείου και των καθηγητών. Επιπλέον μάθαμε ότι λείπουν τόσο χρήματα όσο και υπολογιστές. Θα έπρεπε η φύλαξη των σχολείων να είναι προτεραιότητα, ίσως με κάποιον φύλακα. Καταδικάζουμε αυτές τις πράξεις» δήλωσε η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Ρούλα Παφίλη – Θειοπούλου.

Το συμβάν -που έγινε αντιληπτό το μεσημέρι της Τρίτης του Πάσχα- έχει επιληφθεί και ο δήμος Γλυφάδας, έχοντας ενεργοποιήσει τον μηχανισμό για την αποκατάσταση των φθορών. Η έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών είναι σε εξέλιξη.