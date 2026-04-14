Με περίπου 200 επιβάτες, στην πλειοψηφία τους στρατιώτες που επέστρεφαν ή έφευγαν με άδεια και άτομα που αποδεδειγμένα έπρεπε να ταξιδέψουν κυρίως για λόγους υγείας, αναχώρησε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα -με μία ώρα καθυστέρηση- από το λιμάνι της Μυτιλήνης το πλοίο ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ για Χίο και Πειραιά.

Είχε προηγηθεί αποκλεισμός της χερσαίας ζώνης του λιμανιού και κατάληψη του καταπέλτη του πλοίου από ομάδες κτηνοτρόφων που διαμαρτύρονταν για τις επιπτώσεις από τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον αφθώδη πυρετό.

Όπως τόνισαν, η αδυναμία διάθεσης γάλακτος και κρέατος, σε συνδυασμό με το «πάγωμα» της αγοράς και την έλλειψη αποζημιώσεων, οδηγεί πολλές εκμεταλλεύσεις στα όρια της κατάρρευσης.

Σύμφωνα με τον κεντρικό πράκτορα της ναυτιλιακής εταιρείας, εκτός πλοίου έμειναν εκατοντάδες επιβάτες καθώς και όλα τα φορτηγά και τα ΙΧ αυτοκίνητα που έπρεπε να ταξιδέψουν.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο stonisi.gr, οι διαμαρτυρόμενοι κτηνοτρόφοι ανανέωσαν ήδη το αγωνιστικό τους ραντεβού για τις 8 το πρωί της Τετάρτης 15 Απριλίου, με στόχο να αποτρέψουν την αποβίβαση οχημάτων και φορτηγών από το πλοίο που αναμένεται να καταπλεύσει, δείχνοντας ότι η ένταση θα συνεχιστεί.