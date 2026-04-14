Το ΠαΣοΚ εξέδωσε νέα ανακοίνωση μετά τη συνέντευξη που έδωσε ο Μακάριος Λαζαρίδης. Με αφορμή όσα ανέφερε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στην Χαριλάου Τρικούπη σχολίαζαν πως «ομολόγησε εκ νέου ότι δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις».

Στη συνέχεια αναφέρει η ανακοίνωση ότι ο κ. Λαζαρίδης τόνισε ότι προσελήφθη ως μετακλητός, ενώ το ΦΕΚ τονίζει ότι είχε το ρόλο Ειδικού Επιστήμονα. «Κοινώς πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη καθώς διορίστηκε χωρίς πτυχίο εξαπατώντας το δημόσιο» σχολιάζει το ΠαΣοΚ.

Κλείνοντας τονίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης οφείλει «εντός των επόμενων λεπτών».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠαΣοΚ: «Ο κ. Λαζαρίδης ομολόγησε εκ νέου ότι δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις, αλλά με βάση την ισχύουσα «Νεοδημοκρατική» λογική, αρκούσε να πληροί τις «γαλάζιες» κομματικές προϋποθέσεις για να προσληφθεί ως Ειδικός Επιστήμονας Υπουργού.

Προσπάθησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, αλλά εκτέθηκε χειρότερα.

Σήμερα αντί για θέση Ειδικού Επιστήμονα όπως ρητά αναγράφεται στο ΦΕΚ διορισμού του, ο κ. Λαζαρίδης δήλωσε ότι προσελήφθη ως απλός μετακλητός, κατόπιν εορτής είδε στο ΦΕΚ… τον τίτλο του «Ειδικού Επιστήμονα» και πως την ευθύνη είχε κάποια απρόσωπη διοίκηση.

Κοινώς πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη καθώς διορίστηκε χωρίς πτυχίο εξαπατώντας το δημόσιο κατά παράβαση του άρθρου 33 παρ. 2 του ν. 2190/1994, μια διάταξη που απαιτεί πτυχίο, μεταπτυχιακό και 2 έτη προϋπηρεσίας. Παραδέχτηκε προκλητικά ότι δεν είχε τίποτα από αυτά, αλλά …προσωπικότητα.

Ο Πρωθυπουργός δεν έχει άλλο δρόμο. Πλέον δεν έχει καμία δικαιολογία ότι δεν γνωρίζει, καθώς ο κ. Λαζαρίδης αποκαλύφθηκε μόνος του σε ζωντανή μετάδοση. Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να αποπέμψει εντός των επόμενων λεπτών τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, που εξαπάτησε το δημόσιο».