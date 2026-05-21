Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Έχω την εντύπωση ότι ο πρόεδρος της Βουλής θυμώνει για λάθος πράγματα. Βλέπει το δέντρο και χάνει το δάσος. Και το δάσος είναι ο εξευτελισμός των διαδικασιών της Βουλής. Το δάσος είναι το πώς λειτουργούν και τι παράγουν οι συζητήσεις στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και οι εξεταστικές επιτροπές του Κοινοβουλίου. Και το μήνυμα που περνάνε στην κοινή γνώμη.

Στην Επιτροπή Θεσμών και διαφάνειας, πάει όποιος θέλει, άμα θέλει. Και όταν πάει, λέει ό,τι θέλει, απαντά σε ό,τι θέλει ή λέει άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.

Για τις εξεταστικές επιτροπές, ούτε λόγος. Με ευθύνη της κυβερνητικής πλειοψηφίας δεν πάνε μάρτυρες-κλειδιά (πχ υπόθεση υποκλοπών), όσοι πάνε προσπαθούν να θολώσουν τα νερά και κάπως έτσι δίνεται η εντύπωση ότι ρόλος των επιτροπών είναι προσχηματικός. Κοντολογίς, γίνονται για τα μάτια του κόσμου. Αυτό είναι το θέμα.

Δεν ξέρω αν η χθεσινή διαρροή μέρους της κατάθεσης του διοικητή της ΕΥΠ (που κράτησε πέντε ώρες) είναι ποινικό αδίκημα. Δεν είναι η πρώτη που γίνεται και δεν θα είναι η τελευταία. Δηλαδή οι «κυβερνητικές πηγές» που κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα, τι είναι, αν δεν είναι ο Μαρινάκης με άλλο όνομα; Δεν είμαστε παιδιά. Ξέρουμε πως παίζεται το παιχνίδι των διαρροών. Από τις διαρροές ψάχνεις να βρεις άκρη στο ρεπορτάζ. Αυτό είναι νόμος.

Αυτό που ξέρω είναι ότι χθες, έγινε μια συνεδρίαση της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας στην οποία είχαν κληθεί να καταθέσουν ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ο διοικητής της ΕΥΠ. Ο πρώτος δεν πήγε καθόλου, έστειλε υπόμνημα. Επικαλέστηκε ο κ. Τζαβέλλας την διάκριση των εξουσιών. Τυπικότατος. Μόνο που ξέχασε τους τύπους όταν δεν αυτοεξαιρέθηκε από την ιστορία των υποκλοπών, που ήταν εμπλεκόμενος, αφού υπέγραφε τις παρακολουθήσεις. Και την έβαλε στο αρχείο. Μια χαρά.

Ο κ. Δεμίρης πήγε αλλά η… διαρροή τον αφήνει έκθετο. Προσωπικά δεν κατάλαβα αν η παρακολούθηση Ανδρουλάκη (αλλά και των υπολοίπων) έγινε με προφορική (!) εντολή ή υπήρχε κάποιο χαρτί. Ο κ. Δεμίρης είπε ότι πολλές φορές τα «αιτήματα διατυπώνονται προφορικά», διευκρίνισε ότι «δεν είπα κάτι τέτοιο» όταν ρωτήθηκε για την περίπτωση Ανδρουλάκη, αλλά όλα τα λεφτά ήταν ότι «δεν γνώριζε τους λόγους».

Με λίγα λόγια η κυβέρνηση τόσο καιρό ζητούσε από τον Ανδρουλάκη να πάει να ενημερωθεί για τους λόγους της παρακολούθησης του, από τον διοικητή της ΕΥΠ που δεν… ήξερε η τέλος πάντων δεν υπάρχει κάποιο έγγραφο στην υπηρεσία που να τους αναφέρει. Θαυμάσια!

Πάμε παρακάτω.

Όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση θα απορρίψει την πρόταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Θα κρυφτεί πίσω από τους αριθμούς. Θα πει ότι απαιτούνται 151 ψήφοι, όταν υπάρχει το προηγούμενο εξεταστικής επιτροπής με 120 ψήφους, τους οποίους συγκεντρώνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα κινηθεί δηλαδή στη λογική του Αδωνι Γεωργιάδη, πλειοψηφία έχουμε άμα θέλουμε ελεγχόμαστε, αν δεν θέλουμε δεν ελεγχόμαστε.

Δεν ξέρω αν έχουν βάση τα όσα ισχυρίζονται οι κυβερνητικές πηγές (δηλαδή ο Μαρινάκης με άλλο όνομα) ότι το ΠαΣοΚ έγινε «πράσινος ΣΥΡΙΖΑ» και ο Ανδρουλάκης «πράσινη Ζωή». Ξέρω όμως ότι κάνει μπαμ «η συστηματική άρνηση της κυβέρνησης να επιδείξει τον απαιτούμενο σεβασμό στους θεσμούς», όπως γράφει στο edirorial του το Βήμα.

Και ξέρω ότι από εκεί ξεκινάμε όλα. Αντί λοιπόν στην κυβέρνηση να κλαίνε για την τοξικότητα που φέρουν στο δημόσιο διάλογο οι «κακοί» αυτού του κόσμου ας αναλογιστούν τις ευθύνες τους για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.

Ας αφήσουν τις διαρροές για σκληρό ροκ στην υπόθεση των υποκλοπών (δηλαδή; εκεί που μας χρωστούσαν θα μας πάρουν και το βόδι;) και ας αναρωτηθούν: Είναι η στάση τους αυτή που οδηγεί την κοινή γνώμη στο συμπέρασμα ότι κάτι επιχειρούν να συγκαλύψουν με κάθε τρόπο και πάση θυσία;

Δεν διαβάζουν στο Μέγαρο Μαξίμου τις δημοσκοπήσεις; Και τι βλέπουν; Μόνο, τη διαφορά με το δεύτερο κόμμα; Δεν βλέπουν τι πιστεύει ο κόσμος για τις υποθέσεις των σκανδάλων; Γιατί κάνουν ότι μπορούν να εμπεδώσουν αυτή την άποψη που υπάρχει περί συγκάλυψης; Για να δημιουργήσουν αμφιβολίες και στο 10% που θεωρεί ότι η κυβέρνηση είναι «αθώα του αίματος»;

Λένε, ότι καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Ας πάψει λοιπόν, το Μ. Μαξίμου να δημιουργεί σύννεφα γύρω από τις υποθέσεις που ελέγχεται. Και ας αφήσει τις εξεταστικές επιτροπές να λειτουργήσουν ελεύθερα ώστε να μην υπάρχουν σκιές. Τόσο δύσκολο είναι;