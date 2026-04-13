Το Πάσχα πέρασε και μαζί του πρέπει να αφήσουμε σιγά-σιγά πίσω και τις διατροφικές υπερβολές. Σίγουρα ετούτες οι ημέρες δικαιολογούν το “παραπάνω”. Όλοι μας φάγαμε και ήπιαμε περισσότερο απ’ ό,τι συνήθως και δεν χρειάζεται να νιώθουμε τύψεις για αυτό. Κι ενώ σίγουρα τα υπολείμματα του χθεσινού πασχαλινού τσιμπουσιού βρίσκονται ακόμη στο ψυγείο μας, ο επίσημος ερχομός του καλοκαιριού σε λιγότερους από δύο μήνες μάς αναγκάζει να επανέλθουμε στην καθημερινότητα και να μπούμε ξανά σε πρόγραμμα.

Αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει ότι θα στερηθούμε τα πάντα. Ούτε φυσικά και τις μικρές απολαύσεις που αντιπροσωπεύουν τα γλυκά. Φροντίζουμε, απλώς, τα γλυκά αυτά να συμβαδίζουν με το πνεύμα, το κλίμα και τα υλικά της εποχής. Άλλωστε, βρισκόμαστε στην καρδιά της άνοιξης, μιας εποχής που μας προσφέρει αφειδώς μερικά από τα πιο νόστιμα και αρωματικά φρούτα ολόκληρης της χρονιάς. Ας εμπνευστούμε από αυτά για να φτιάξουμε επιδόρπια που ταιριάζουν στα ηλιόλουστα πρωινά και απογεύματα που έρχονται. Ανάλαφρα, φρουτένια και κρεμώδη, με γιαούρτι, μέλι και μαύρη σοκολάτα. Δροσερά, “αθώα” και εξίσου απολαυστικά.

Πανακότα με μάγκο

Χρόνος προετοιμασίας: 20΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 4-6 μερίδες

1/2 φλιτζ. νερό

1½ κ.γ. ζελατίνη σε σκόνη

1/4 φλιτζ. ζάχαρη

1¼ φλιτζ. μάγκο πολτοποιημένο

3/4 φλιτζ. πλήρη κρέμα γάλακτος

1/2 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

Εκτέλεση

Ρίχνουμε σε ένα κατσαρολάκι το νερό και πασπαλίζουμε ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνειά του τη ζελατίνη. Την αφήνουμε για 3 λεπτά να μαλακώσει και στη συνέχεια μεταφέρουμε το σκεύος σε χαμηλή φωτιά και ανακατεύουμε μέχρι να διαλυθεί εντελώς η ζελατίνη.

Προσθέτουμε τη ζάχαρη και ανακατεύουμε ξανά μέχρι να διαλυθεί. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει το νερό να αρχίσει να βράζει, γιατί θα επηρεαστεί η δράση της ζελατίνης.

Ρίχνουμε τον πουρέ μάγκο, την κρέμα γάλακτος και τη βανίλια και ανακατεύουμε καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν πλήρως.

Μοιράζουμε το μείγμα σε ποτήρια ή μπολάκια για επιδόρπιο και το αφήνουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον τρεις ώρες –έως και δύο ημέρες– πριν από το σερβίρισμα.

Κρέμα με σος αλμυρής καραμέλας, φουντούκι και σιρόπι σφενδάμου

Χρόνος προετοιμασίας: 10΄

Χρόνος βρασμού: 20΄

Βαθμός δυσκολίας: **

Υλικά για 4-6 μερίδες

Για τη σος καραμέλας με φουντούκι

1/2 φλιτζ. σιρόπι σφενδάμου

1/2 φλιτζ. κρυσταλλική ζάχαρη

1 κ.σ. σιρόπι καλαμποκιού

1/4 φλιτζ. πλήρη κρέμα γάλακτος

2 κ.σ. ανάλατο βούτυρο

1/4 φλιτζ. φουντούκι καβουρντισμένο και ψιλοκομμένο

1/4 κ.γ. νιφάδες θαλασσινού αλατιού

Για την κρέμα σφενδάμου

2 κ.σ. κορν φλάουρ

1/8 κ.γ. αλάτι (κατά προτίμηση χοντρό)

1½ φλιτζ. πλήρες γάλα

1/2 φλιτζ. κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά

1/3 φλιτζ. αγνό σιρόπι σφενδάμου

1 κ.σ. κρυσταλλική ζάχαρη

4 μεγάλους κρόκους αβγών

2 κ.σ. ανάλατο βούτυρο

Μίνι μπισκότα τύπου stroopwafel για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Σος καραμέλας με φουντούκι

Ανακατεύουμε σε μια μεσαία κατσαρόλα και σε μέτρια προς χαμηλή εστία το σιρόπι σφενδάμου με τη ζάχαρη και το σιρόπι καλαμποκιού, μέχρι να διαλυθεί πλήρως η ζάχαρη. Αν χρειαστεί, καθαρίζουμε τα τοιχώματα της κατσαρόλας με βρεγμένο πινέλο ζαχαροπλαστικής.

Αφήνουμε στη συνέχεια το σιρόπι να βράσει χωρίς ανακάτεμα για περίπου 10 λεπτά, μέχρι να φτάσει τους 115°C. Το αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος και το βούτυρο ανακατεύοντας μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Αδειάζουμε το μείγμα σε γυάλινο βάζο και το αφήνουμε να κρυώσει. Ενσωματώνουμε κατόπιν το φουντούκι και το αλάτι ανακατεύοντας. Μεταφέρουμε τη σος καραμέλας στο ψυγείο για τουλάχιστον μία ώρα, μέχρι να πήξει – για οικονομία χρόνου, μπορούμε να την ετοιμάσουμε έως και τρεις ημέρες νωρίτερα.

Κρέμα σφενδάμου

Ανακατεύουμε σε μια μεσαία κατσαρόλα το κορν φλάουρ και το αλάτι. Ρίχνουμε σταδιακά το γάλα, χτυπώντας με σύρμα μέχρι να αποκτήσουμε ένα λείο ομοιογενές μείγμα. Προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος, το σιρόπι σφενδάμου, τη ζάχαρη και τους κρόκους αβγών και ανακατεύουμε καλά.

Αφήνουμε το μείγμα σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά για περίπου 5 λεπτά, ανακατεύοντας συνεχώς, μέχρι η κρέμα να δέσει και να καλύπτει την πίσω πλευρά ενός κουταλιού. Όταν πήξει, συνεχίζουμε το ανακάτεμα ελέγχοντας συνεχώς αν έχουν αρχίσει να σχηματίζονται φυσαλίδες. Μόλις κοχλάσει, μετράμε 1 λεπτό ανακατεύοντας συνεχώς και ενσωματώνουμε το βούτυρο, χωρίς να σταματήσουμε το ανακάτεμα.

Περνάμε την κρέμα από ψιλό σουρωτήρι και τη μοιράζουμε σε ποτήρια ή μπολ σερβιρίσματος. Καλύπτουμε τα ποτήρια με μεμβράνη, η οποία φροντίζουμε να εφάπτεται στην επιφάνεια της κρέμας αποτρέποντας έτσι το σχηματισμό κρούστας, και τα μεταφέρουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 2 ώρες.

Βγάζουμε τις κρέμες από το ψυγείο και προσθέτουμε από πάνω τη σος καραμέλας με αλατισμένο φουντούκι. Γαρνίρουμε με ένα μίνι μπισκότο stroopwafel και σερβίρουμε αμέσως.

Μους φράουλας

Χρόνος προετοιμασίας: 15΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 4 μερίδες

340 γρ. φράουλες + λίγες επιπλέον για το γαρνίρισμα

1/2 φλιτζ. κρυσταλλική ζάχαρη

1 φλιτζ. κρέμα γάλακτος 30% κρύα

Εκτέλεση

Πλένουμε τις φράουλες, τις χοντροκόβουμε και τις πολτοποιούμε στον πολυκόφτη μαζί με τη ζάχαρη μέχρι να γίνουν πουρές.

Χτυπάμε σε ένα κρύο μπολ την κρέμα γάλακτος μέχρι να δέσει και να σχηματίζονται σφιχτές κορυφές στην επιφάνειά της (σαντιγί). Κρατάμε 1/2 φλιτζ. πουρέ φράουλας και ενσωματώνουμε τον υπόλοιπο στη σαντιγί ανακατεύοντας με απαλές κινήσεις.

Μοιράζουμε τον πουρέ που κρατήσαμε σε τέσσερα ποτήρια ή μπολ και προσθέτουμε από πάνω τη μους φράουλας. Μεταφέρουμε τη μους στο ψυγείο για τουλάχιστον μία ώρα –ιδανικά για όλη τη νύχτα – να σφίξει. Σερβίρουμε γαρνίροντας με φρέσκες κομμένες φράουλες.

Blueberry yogurt bites

Χρόνος προετοιμασίας: 15΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 15-20 τμχ.

Για την κομπόστα

3/4 φλιτζ. φρέσκα ή κατεψυγμένα μύρτιλα

1 κ.γ. μέλι (προαιρετικά)

1 κ.γ. χυμό λεμονιού

1 κ.γ. chia (προαιρετικά)

Για τη βάση

1½ φλιτζ. στραγγιστό γιαούρτι 2% (ή πλήρες για πιο κρεμώδη υφή)

1 κ.σ. μέλι ή σιρόπι σφενδάμου

1/2 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

Εκτέλεση

Ετοιμάζουμε πρώτα την κομπόστα γιατί θέλουμε είναι τελείως κρύα κατά το στήσιμο του γλυκού ώστε να μη λιώσει το γιαούρτι. Ανακατεύουμε σε ένα κατσαρολάκι τα μύρτιλα, το χυμό λεμονιού και, εάν θέλουμε επιπλέον γλυκύτητα, το μέλι.

Ζεσταίνουμε το μείγμα σε χαμηλή φωτιά για 5-6 λεπτά, πιέζοντας ελαφρά με ένα κουτάλι τα φρούτα για να αποκτήσουν υφή μαρμελάδας. Μόλις δέσει το μείγμα, προσθέτουμε τους σπόρους chia για επιπλέον φυτικές ίνες και πιο «ζελατινώδη» υφή μετά την κατάψυξη. Αφήνουμε την κομπόστα να κρυώσει εντελώς.

Χτυπάμε σε ένα μεσαίο μπολ με σύρμα το γιαούρτι, το μέλι και τη βανίλια μέχρι να αποκτήσουμε ένα λείο μείγμα με κρεμώδη υφή. Δοκιμάζουμε και προσαρμόζουμε τη γλυκύτητα στις γευστικές μας προτιμήσεις.

Βάζουμε από 1 κ.σ. μείγμα γιαουρτιού στις θήκες μιας μίνι φόρμας σιλικόνης για σοκολατάκια ή σε παγοθήκη (να γεμίσουν περίπου κατά τα 3/4). Προσθέτουμε από πάνω από 1/2 κ.γ. κρύα κομπόστα μύρτιλου και δημιουργούμε σχέδια με μια οδοντογλυφίδα ή με τη μύτη του μαχαιριού.

Μεταφέρουμε τη φόρμα στην κατάψυξη για τουλάχιστον 2 ώρες. Όταν παγώσουν τελείως οι γλυκές μπουκίτσες, τις ξεφορμάρουμε προσεκτικά ؘ– αν χρησιμοποιήσουμε σκληρή φόρμα, την αφήνουμε για 2-3 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου για να ξεκολλήσουν πιο εύκολα.

Σερβίρουμε αμέσως τα γλυκάκια ή τα αποθηκεύουμε σε αεροστεγές δοχείο στην κατάψυξη. Πριν από την κατανάλωση, τα αφήνουμε για 2-4 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου προκειμένου να μαλακώσουν ελαφρώς.

Μους σοκολάτας με γιαούρτι

Χρόνος προετοιμασίας: 15΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 2-4 μερίδες

1 φλιτζ. στραγγιστό γιαούρτι

1/2 φλιτζ. σταγόνες bitter σοκολάτας

2 κ.σ. κακάο σε σκόνη

3 κ.σ. μέλι ή σιρόπι σφενδάμου

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

1 πρέζα αλάτι

Ξύσμα bitter σοκολάτας ή κακάο για γαρνίρισμα (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Λιώνουμε την bitter σοκολάτα σε μπεν μαρί ή στο φούρνο μικροκυμάτων, ανακατεύοντας ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέχρι να γίνει τελείως ρευστή και λεία.

Ανακατεύουμε καλά σε ένα μπολ το στραγγιστό γιαούρτι, το κακάο, το μέλι (ή το σιρόπι σφενδάμου), τη βανίλια και το αλάτι μέχρι να ομογενοποιηθούν πλήρως.

Ενσωματώνουμε τη λιωμένη σοκολάτα στο μείγμα γιαουρτιού ανακατεύοντας απαλά με μαρίζ μέχρι να αποκτήσουμε μια ομοιογενή και λεία μους.

Μοιράζουμε τη μους σε μπολάκια σερβιρίσματος και την αφήνουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον μία ώρα να σφίξει. Εάν θέλουμε, γαρνίρουμε με ξύσμα μαύρης σοκολάτας ή κόκκους κακάο λίγο πριν από το σερβίρισμα.

Αφράτο cloud cake με γιαούρτι

Χρόνος προετοιμασίας: 15΄

Χρόνος ψησίματος: 30΄-35΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 8 μερίδες

1 φλιτζ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 φλιτζ. στραγγιστό γιαούρτι

3/4 φλιτζ. ζάχαρη

2 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

3 αβγά

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

1 πρέζα αλάτι

Φρέσκα μούρα ή σαντιγί για το σερβίρισμα (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 175°C. Βουτυρώνουμε και αλευρώνουμε μια στρογγυλή φόρμα για κέικ διαμέτρου 20 εκ. Αναμειγνύουμε καλά σε ένα μεγάλο μπολ το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι.

Χτυπάμε σε ένα μπολ το γιαούρτι, τη ζάχαρη, τα αβγά και τη βανίλια μέχρι να ομογενοποιηθούν πλήρως. Ενσωματώνουμε σταδιακά το μείγμα των στερεών υλικών ανακατεύοντας απαλά με σπάτουλα – δεν δουλεύουμε πολύ το μείγμα μετά την προσθήκη του αλευριού για να μη γίνει βαρύ το κέικ.

Αδειάζουμε τη ζύμη στην έτοιμη φόρμα και ψήνουμε το κέικ για 30-35 λεπτά. Ελέγχουμε αν έχει ψηθεί σωστά βυθίζοντας στο κέντρο του μια οδοντογλυφίδα ή τη λάμα ενός μαχαιριού – εάν βγαίνει καθαρή, θεωρούμε ότι είναι έτοιμο.