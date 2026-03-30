Είναι ωφέλιμη η γλυκοπατάτα. Τα τελευταία χρόνια, που όλοι μας προσπαθούμε να τρώμε λίγο πιο συνειδητά και πιο υγιεινά, έχουμε μάθει για τον πλούτο της σε φυτικές ίνες και σε βιταμίνες -κυρίως Α και C-, για τα αντιοξειδωτικά και για τους καλούς υδατάνθρακες με τους οποίους τροφοδοτεί τον οργανισμό μας με ενέργεια. Στην ουσία, προσθέτοντας γλυκοπατάτα ψητή ή βραστή στη διατροφή σου επιτυγχάνεις καλύτερη πέψη και μεγαλύτερο κορεσμό, βελτιώνεις την όραση και το δέρμα σου, θωρακίζεις την άμυνα του οργανισμού σου και διατηρείς το σάκχαρό σου σε ένα σταθερά καλό επίπεδο. Αληθινός θησαυρός.

Πέρα από όλα αυτά, όμως, η γλυκοπατάτα είναι και νόστιμη. Άλλοι τη λατρεύουν ψητή, άλλοι αγαπούν να την κάνουν στικς σαν τηγανητά πατατάκια, άλλοι την τρώνε βραστή, σούπα ή σαν συνοδευτική σαλάτα σε ένα γεύμα πρωτεΐνης και κάποιοι άλλοι τη θέλουν ως βουτυράτο πουρέ, αρωματισμένο με λίγο σκόρδο και θυμάρι. Ποίημα. Την έχουμε δοκιμάσει με όλους τους τρόπους και την εκτιμούμε όπως και να είναι μαγειρεμένη. Καθώς, όμως, πάντα αναζητάμε το διαφορετικό, ζητήσαμε από την Ελπίδα Μορφούλη τη δική της αγαπημένη εκδοχή της γλυκοπατάτας.

Η σεφ, που πρόσφατα πέρασε ένα διάστημα στη Νότια Αφρική μαζί με το σύζυγό της, Ραφαήλ Τσακίρη σχεδιάζοντας το μενού ενός πολυτελούς safari lodge, γνώρισε καλύτερα τα ιδιαίτερα υλικά που προσφέρει η φύση της Μαύρης Ηπείρου -και ένα από αυτά είναι και η γλυκοπατάτα. Έτσι, εμπνεύστηκε την ιδέα για ένα σοκολατένιο brownie -ιδιαίτερο, βελούδινο, υγιεινό αλλά ταυτόχρονα απολαυστικό, ακριβώς όπως πρέπει να είναι ένα υγρό κέικ σοκολάτας.

Brownie σοκολάτας με γλυκοπατάτα

Από την Ελπίδα Μορφούλη

Χρόνος προετοιμασίας: 60΄

Χρόνος ψησίματος: 25΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 12 μερίδες

300 γρ. γλυκοπατάτα (250 γρ. ψημένη)

115 γρ. ανάλατο βούτυρο λιωμένο

110 γρ. καστανή ζάχαρη

50 γρ. άγλυκο κακάο

65 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

5 γρ. μαγειρική σόδα

2-3 γρ. αλάτι

5 γρ. εκχύλισμα βανίλιας

90 γρ. κουβερτούρα ψιλοκομμένη ή σε σταγόνες

Εκτέλεση

Πλένουμε καλά τη γλυκοπατάτα και τη στεγνώνουμε. Την τρυπάμε κατά τόπους με πιρούνι, την τυλίγουμε χαλαρά σε αλουμινόχαρτο και την τοποθετούμε σε ταψί. Την ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200°C, για 45-60 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει εντελώς και να τρυπιέται εύκολα με μαχαίρι. Μόλις κρυώσει ελαφρώς, αφαιρούμε τη φλούδα και πολτοποιούμε τη σάρκα μέχρι να γίνει απολύτως λεία. Ζυγίζουμε 250 γρ. έτοιμου πουρέ για τη συνταγή.

Ανακατεύουμε σε ένα μεγάλο μπολ το λιωμένο βούτυρο με την καστανή ζάχαρη μέχρι να ομογενοποιηθούν. Ρίχνουμε τον πουρέ γλυκοπατάτας και τη βανίλια ανακατεύοντας μέχρι να αποκτήσουμε ένα λείο, ομοιογενές μείγμα.

Κοσκινίζουμε από πάνω το κακάο, προσθέτουμε το αλεύρι, τη μαγειρική σόδα και το αλάτι και ανακατεύουμε απαλά, ίσα να ενωθούν τα υλικά. Ενσωματώνουμε τις σταγόνες σοκολάτας, κρατώντας λίγες για την επιφάνεια.

Απλώνουμε το μείγμα σε ένα ταψί 20 x 20 εκ. στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί. Ισιώνουμε την επιφάνειά του με σπάτουλα ώστε να είναι παντού ισόπαχο και πασπαλίζουμε με τις υπόλοιπες σταγόνες σοκολάτας.

Ψήνουμε το brownie σε προθερμασμένο φούρνο, στους 175°C, για 20-25 λεπτά, μέχρι να σταθεροποιηθεί περιμετρικά αλλά το κέντρο του να παραμείνει μαλακό. Το αφήνουμε να κρυώσει εντελώς προτού το κόψουμε σε κομμάτια.

Μυστικά