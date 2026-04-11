Σε ανείπωτη τραγωδία εξελίχθηκε περιστατικό με κατάρρευση μέρους κτηρίου, το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, στη Γερμασόγεια της Κύπρου, καθώς οδήγησε στον θάνατο ενός ατόμου, ενώ οι Αρχές δίνουν μάχη με τον χρόνο, αφού υπάρχουν πληροφορίες για τουλάχιστον ακόμη ένα, εγκλωβισμένο στα συντρίμμια.

Η μοιραία στιγμή της κατάρρευσης

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τμήμα του κτιρίου, στο οποίο διέμεναν κυρίως αλλοδαποί, υποχώρησε σα χάρτινος πύργος. Σύμφωνα με μαρτυρίες ενοίκων, η συγκεκριμένη πολυκατοικία, η οποία διέθετε από 8 έως 10 διαμερίσματα, είχε κριθεί ακατάλληλη, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το πώς εξακολουθούσε να κατοικείται.

Περίπου στις 17:30 το απόγευμα, οι διασώστες ανέσυραν νεκρό ένα άτομο από τα χαλάσματα, ενώ η αγωνία κορυφώνεται για την τύχη ακόμη ενός προσώπου, που πιστεύεται ότι βρίσκεται παγιδευμένο κάτω από τόνους μπετόν.

«Είδαμε το μπαλκόνι να πέφτει» – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν δραματικές στιγμές, κάνοντας λόγο για έναν εκκωφαντικό θόρυβο που θύμιζε έκρηξη.

«Γυρίσαμε και είδαμε ένα μπαλκόνι να πέφτει. Σηκώθηκε πολλή σκόνη και αμέσως μετά, άρχισαν να βγαίνουν άνθρωποι τρέχοντας, γεμάτοι αίματα και φωνάζοντας για βοήθεια», ανέφερε γείτονας που κάλεσε πρώτος τις Αρχές.

Ο ίδιος περιέγραψε την εικόνα ενός ενοίκου που «κρεμόταν από το παράθυρο», σε ένα τμήμα του κτιρίου που δεν είχε καταρρεύσει πλήρως, ανίκανος να διαφύγει.

Γιγαντιαία επιχείρηση της ΕΜΑΚ και της Πολιτικής Άμυνας

Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ και της Πολιτικής Άμυνας. Οι διασώστες εργάζονται με χειρουργική ακρίβεια, καθώς προτεραιότητα είναι η στατική στήριξη του υπόλοιπου κτιρίου, ώστε να μπορέσουν να εισέλθουν με ασφάλεια στα ερείπια για τον εντοπισμό του αγνοουμένου.

Όσον αφορά τους τραυματίες, τέσσερα άτομα έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση των τριών εξ αυτών δεν εμπνέει ανησυχία και νοσηλεύονται προληπτικά. Κατά την επιχείρηση, διασώθηκε και ένας σκύλος που βρισκόταν εντός του κτιρίου.