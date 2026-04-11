Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου στην περιοχή της Γερμασόγειας, στη Λεμεσό, όταν τμήμα τετραώροφης πολυκατοικίας κατέρρευσε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Το περιστατικό έχει θέσει σε πλήρη κινητοποίηση τις αρχές της Κύπρου, καθώς εκφράζονται σοβαρές ανησυχίες για την τύχη ενοίκων.

Την ίδια ώρα, τρία πρόσωπα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού ακόμη ενός προσώπου.

Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον «Φιλελεύθερο» Κύπρου, στο σημείο επικρατεί έντονη κινητοποίηση, με ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να έχουν αποκλείσει την περιοχή. Οι διασώστες επιχειρούν αυτή την ώρα στα συντρίμμια, καθώς οι πρώτες αναφορές από την Αστυνομία συγκλίνουν στο ότι τη στιγμή της κατάρρευσης υπήρχαν άτομα εντός του κτιρίου.

Σε κατάσταση σοκ οι κάτοικοι

Η μερική κατάρρευση του τετραώροφου οικοδομήματος προκάλεσε εκκωφαντικό θόρυβο, αναστατώνοντας τους κατοίκους της γειτονιάς, οι οποίοι βγήκαν έντρομοι στους δρόμους. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη για λόγους ασφαλείας, ενώ αναμένονται ειδικά κλιμάκια της Πολιτικής Άμυνας και μηχανικοί για να αξιολογήσουν τη στατικότητα του υπόλοιπου κτιρίου και να συνδράμουν στις προσπάθειες εντοπισμού τυχόν εγκλωβισμένων.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τον ακριβή αριθμό των ατόμων που βρίσκονταν στο κτίριο ή για την κατάσταση της υγείας τους, με την επιχείρηση να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.