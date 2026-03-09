Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Γλασκώβης, όταν φωτιά ξέσπασε σε κτήριο κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, προκαλώντας μερική κατάρρευσή του και την εκκένωση ξενοδοχείων, καταστημάτων και κατοικιών στη γύρω περιοχή.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε κατάστημα ατμίσματος στην οδό Union. Το κτήριο, βικτωριανής εποχής και διατηρητέο μνημείο, υπέστη σοβαρές ζημιές και κατέρρευσε εν μέρει αρκετές ώρες αργότερα, καθώς οι φλόγες εξαπλώνονταν.

Λόγω του περιστατικού, όλα τα δρομολόγια από τον Glasgow Central Station, τον πιο πολυσύχναστο σταθμό της Σκωτίας, ακυρώθηκαν τουλάχιστον έως το βράδυ της Δευτέρας. Η National Rail ανακοίνωσε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει εκτίμηση για το πότε θα επαναλειτουργήσει ο σταθμός.

Μάχη με τις φλόγες για ώρες

Η Scottish Fire and Rescue Service κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνέχιζαν την επιχείρηση κατάσβεσης για περισσότερες από 16 ώρες μετά την πρώτη ειδοποίηση. Στο σημείο επιχειρούν πάνω από 60 πυροσβέστες με 15 οχήματα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Μάρτυρας που βρέθηκε στο σημείο κατά την έναρξη της πυρκαγιάς ανήρτησε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας ότι η φωτιά ξεκίνησε από κατάστημα ατμίσματος. Στην ανάρτησή του ανέφερε ότι το κατάστημα δεν έφερε εμφανή σήμανση ή διακριτικά εταιρείας.

😱 A massive fire broke out near Glasgow Central Station after an explosion at a vape shop on Union Street. pic.twitter.com/vssR41wmkD — NEXTA (@nexta_tv) March 9, 2026

Καταστροφές σε επιχειρήσεις – Εκκενώθηκε ξενοδοχείο

Η φωτιά προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε επιχειρήσεις που στεγάζονταν στο κτήριο. Ένα από τα καταστήματα ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης ότι καταστράφηκε ολοσχερώς, κάνοντας λόγο για «σπαρακτική» απώλεια μετά από χρόνια λειτουργίας και στήριξης από την τοπική κοινωνία.

🚨 UPDATE: Glasgow Central Station closed after city centre blaze More than 60 firefighters are battling a major fire on Union Street in Glasgow city centre, hours after the blaze was first reported on Sunday afternoon. The fire broke out in a four-storey commercial building… pic.twitter.com/8I2ChQVHkM — Stef Spode (@StefSpodeUK) March 8, 2026



Αντίστοιχα, η ιδιοκτήτρια ενός κομμωτηρίου γνωστοποίησε ότι η επιχείρησή της καταστράφηκε από τη φωτιά.

Παράλληλα, το ξενοδοχείο voco Grand Central Glasgow, που βρίσκεται στον σταθμό, εκκενώθηκε προληπτικά και οι φιλοξενούμενοι μεταφέρθηκαν σε άλλο ξενοδοχείο της πόλης.

Ο πρωθυπουργός της Σκωτίας, Τζον Σουίνι, δήλωσε «βαθιά ανήσυχος» για τις εικόνες από το περιστατικό και κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.