Συναγερμός σήμανε στην Κωνσταντινούπολη μετά την κατάρρευση δύο κτιρίων στην οδό Έμπε, στη συνοικία Αϊβανσαράι του δήμου Φατίχ, με σωστικά συνεργεία να επιχειρούν στο σημείο μέσα σε συνθήκες αγωνίας.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η κατάρρευση προκλήθηκε έπειτα από έκρηξη που αποδίδεται πιθανότατα σε διαρροή φυσικού αερίου. Μετά το συμβάν, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών (AFAD), ενώ έχουν ληφθεί μέτρα ασφαλείας στην περιοχή.

Αρχικά δεν υπήρχε σαφής εικόνα για τον αριθμό των εγκλωβισμένων, ωστόσο σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του κυβερνήτη Κωνσταντινούπολης, εκτιμάται ότι πέντε άτομα βρίσκονταν κάτω από τα συντρίμμια. Μέχρι στιγμής, τρεις άνθρωποι έχουν απεγκλωβιστεί και μεταφερθεί σε νοσοκομεία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό δύο ακόμη.

Σύμφωνα με το CNN TÜRK, πολλοί πολίτες έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή και επιχειρούν να συνδράμουν τα σωστικά συνεργεία, ανεβαίνοντας ακόμη και πάνω στα ερείπια, ενώ φορεία και διασώστες μεταφέρονται συνεχώς στο σημείο.

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από την παρουσία παλαιών και συχνά εγκαταλελειμμένων κτιρίων, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για τις συνθήκες ασφαλείας. Όπως προκύπτει από τις πρώτες εικόνες, και τα κτίρια που κατέρρευσαν φαίνεται να ήταν παλαιά.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή και να μην αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο.