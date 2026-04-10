Η Τουρκία όχι μόνο δεν πρόκειται να αφήσει στην άκρη τα μειονοτικά της Θράκης, αλλά τώρα πια που οι μουφτήδες σε Διδυμότειχο, Ξάνθη και Κομοτηνή επιλέγονται από επιτροπή σύμφωνα με νόμο του 2022, «σηκώνει» το ζήτημα ακόμα παραπάνω. Η Άγκυρα, λοιπόν, αναφέρει ο Βηματοδότης, κατηγορεί την Αθήνα ότι αγνοεί τα δικαιώματα και τις ελευθερίες της «Τουρκικής Μειονότητας στη Δυτική Θράκη», καθώς δεν αναγνωρίζει τους εκλεγμένους μουφτήδες.

Τι θέλουν οι Τούρκοι; Να εκλέγονται οι μουφτήδες μέσα από μια εντελώς θολή διαδικασία, με ψηφοφορία μέσα στα τζαμιά με ανάταση χειρός και με αποκλεισμένες τις γυναίκες.

Τι απαντά επιπλέον η Ελλάδα; Ότι καθώς σύμφωνα με τη σαρία οι μουφτήδες ασκούν και δικαστική εξουσία στη μειονότητα δεν είναι δυνατόν να είναι αιρετοί. Τώρα θα μου πείτε από που κι ως που σε μια ευρωπαϊκή χώρα, κράτος- μέλος της Ε.Ε. εδώ και 40 χρόνια, αναγνωρίζεται η σαρία; Κι εγώ θα σας παραπέμψω στην ατελείωτη βιβλιογραφία περί του θέματος…Πάντως… στον χαρτοπόλεμο των δύο υπουργείων Εξωτερικών δεν θα ήταν δυνατόν να μην παρατηρήσουμε τα εξής: Από την ελληνική πλευρά την αναφορά ότι στην επιτροπή ανάδειξης των μουφτήδων, η οποία αποτελείται από μέλη της μειονότητας, συμπεριλαμβάνονται γυναίκες.

Για την Ελλάδα του 2026, σημειώνει ο Βηματοδότης, κάτι τέτοιο θα έπρεπε να είναι προφανές κι όχι ν’ αναδεικνύεται. Η Τουρκία από την πλευρά της, όπως γράφεται χαρακτηριστικά, επιδιώκει να «τραβήξει την προσοχή της διεθνούς κοινότητας». Εδώ και χρόνια στην Άγκυρα πιστεύουν ότι κατηγορώντας την Αθήνα για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πετάξουν από πάνω τους την κατάφορη καταπίεση και κυρίως την ανυπαρξία κράτους δικαίου που δυστυχώς δεσπόζει στη γείτονα…