Τι λένε για την εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν οι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Βρετανός Στάρμερ, ο Γάλλος Μακρόν, η Ιταλίδα Μελόνι, η ηγεσία της Ε.Ε. αλλά και ο Καναδός πρωθυπουργός; Ότι στόχος πρέπει να είναι ο διαρκής τερματισμός του πολέμου και μάλιστα εντός των επόμενων ημερών, πως υποστηρίζουν τις διπλωματικές προσπάθειες, αλλά και ότι βρίσκονται σε στενή επαφή με τους εταίρους τους, μεταξύ των οποίων προφανώς και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Τώρα, αναφέρει ο Βηματοδότης, μέσα στη ζάλη των ημερών ο πρόεδρος Τραμπ μιλάει ή ακόμα περισσότερο ακούει τους Ευρωπαίους!

Εξ ου και αυτοί έσπευσαν στην τελευταία παράγραφο της δήλωσης να συμπεριλάβουν τη φράση- «κλειδί»: Οι κυβερνήσεις μας θα συμβάλουν στη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ.

Εδώ, λοιπόν, έρχονται και δένουν οι δύο πρωτοβουλίες. Η χθεσινή και αυτή των «35», οι οποίοι έχουν εκφράσει την προθυμία τους να μετέχουν σε μια ναυτική δύναμη που θα συμβάλει στη διατήρηση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας εντός κι εκτός του Περσικού Κόλπου.

Οι «35» είχαν ξεκαθαρίσει εξαρχής ότι θα… ταξιδέψουν στην περιοχή μόνο αν παύσουν οι εχθροπραξίες. Έπαυσαν; Για να το δούμε λέει ο Βηματοδότης. Αν πράγματι η εκεχειρία εξελιχθεί σε διαρκής ειρήνη τότε ετοιμαστείτε για παρουσία μονάδας του Πολεμικού Ναυτικού στο Ορμούζ, έστω στα… ανοιχτά. Πάντως, το σχετικό ψήφισμα που προωθούσαν τα κράτη του Κόλπου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν πέρασε. Ρωσία και Κίνα έβαλαν βέτο. Για την ιστορία, πάντως, σημειώστε ότι το Ιράν πλέον διεκδικεί την κυριαρχία των Στενών.