Νέες επικρίσεις κατά του Υπουργού Υγείας άφησε το ΠαΣοΚ, το οποίο αντέτεινε με ανακοίνωσή του τα σχόλια του Άδωνι Γεωργιάδη κατά του προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη.

Συγκεκριμένα, το ΠαΣοΚ κατηγορεί τον Υπουργό ότι «παριστάνει ότι δεν άκουσε» το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που αφορά μέλη της Νέας Δημοκρατίας, γεγονός που αντιβαίνει σε παλαιότερες δηλώσεις του για «ήθος διακυβέρνησης» και τις «βαλίτσες και τα μετρητά» που είχε προαναγγείλει.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Τώρα θυμήθηκε …το Πάσχα ο ρουσφετάκιας Υπουργός για να ξεφύγει.

Δεν είδε, δεν άκουσε, δεν διάβασε το διαβιβαστικό της Ευρωπαίας Εισαγγελέως που αναφέρεται σε απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, σε νόθευση εγγράφων, σε δωροληψία υπαλλήλου, σε σύσταση συμμορίας και σε απάτη με υπολογιστή και ψευδή βεβαίωση.

Αυτές είναι οι “εξυπηρετήσεις” κάποιων συναδέλφων του στη Νέα Δημοκρατία.

Σχετικά με τις παλαιότερες δηλώσεις του εναντίον της Νέας Δημοκρατίας όπου μιλούσε για βαλίτσες και ήθος διακυβέρνησης “σεμνά και μετρητά”, ο συνήθως λαλίστατος Υπουργός Υγείας κάνει πως δεν άκουσε. Καληνύχτα, κ. Γεωργιάδη.

Σας πήρανε χαμπάρι».