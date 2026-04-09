Γκρίνιες υπάρχουν στην «γαλάζια» Κ.Ο. της ΝΔ, καθώς λάθος στον Κυριάκο Μητσοτάκη αποδίδουν αρκετοί βουλευτές της ΝΔ, εμπλεκόμενοι και μη στην δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Λάθος πρώτο, όπως λένε, η αποπομπή των τριών υπουργών επειδή θεωρούν ισχνά τα στοιχεία της δικογραφίας αναφέρει ο Βηματοδότης. Ο αντίλογος από το Μαξίμου είναι, πώς αφού είχαν φύγει με την πρώτη δικογραφία Μάκης Βορίδης και Λευτέρης Αυγενάκης, ο πρωθυπουργός δεν θα μπορούσε να δράσει διαφορετικά.

Λάθος δεύτερο, η τοποθέτηση εξωκοινοβουλευτικών στα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής.

«Ο Κυριάκος απομονώνεται ξανά από την κοινοβουλευτική ομάδα» υποστηρίζουν και συμπληρώνουν: «εκεί που πήγε να το βρει».

Κάποιοι πάντως έχουν πάρει ζεστά την πρόταση για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή και ήδη βάζουν τις σκέψεις τους στο χαρτί. Υπέρ των βουλευτών επισημαίνει σε άλλο σημείο του ο Βηματοδότης.

Η τρικυμία του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα εμποδίσει την κομματική δραστηριότητα. Το αντίθετο μάλιστα, αφού οι επιτελείς της Πειραιώς ετοιμάζουν το προσυνέδριο που αναβλήθηκε λόγω καιρού στο Ηράκλειο της Κρήτης για τα τέλη Απριλίου. Η μάχη βέβαια θα δοθεί στο μεγάλο συνέδριο της ΝΔ στην Αθήνα, τον Μάϊο.