Ο Απρίλιος του 2026 έχει επιστροφές, πολυαναμενόμενα φινάλε και νέες προτάσεις, συνδυάζοντας ένταση, χιούμορ και σινεφίλ αφήγηση στην τηλεόραση.

Από το μαύρο χιούμορ του «Beef» και την πολιτική ένταση της νέας σειράς «The Testaments» μέχρι το «Half Man», τη νέα τηλεοπτική πρόταση του Ρίτσαρντ Γκαντ, δύο χρόνια μετά το «Μικρό Ταρανδάκι» και το σοκ που προκάλεσε, οι επιλογές του μήνα ουσιαστικά υπενθυμίζουν τη δύναμη των τηλεοπτικών φραντσάιζ και την ποιότητα των σταθερών τηλεοπτικών αστέρων και σειρών, που έχουν ένα μεγάλο παγκόσμιο κοινό.

«Beef» – Σεζόν 2

Netflix Πρεμιέρα 16 Απριλίου

Η δεύτερη σεζόν του «Beef» από τον Λι Σανγκ Τζιν έρχεται τρία χρόνια μετά την πρώτη και χτίζει μια νέα σύγκρουση γύρω από δύο πρόσωπα που εμπλέκονται σε μια αλυσίδα γεγονότων μετά από ένα φαινομενικά ασήμαντο περιστατικό. Όπως και στον πρώτο κύκλο, η αφήγηση ξεκινά από μια απλή διαμάχη, για να εξελιχθεί σε μια ανεξέλεγκτη ψυχο-κοινωνική σύγκρουση.

Η νέα ιστορία φαίνεται να μετατοπίζει το βάρος από την ατομική οργή σε ένα πιο σύνθετο σύστημα σχέσεων – οικογενειακών, επαγγελματικών και ταξικών. Στον νέο κύκλο πρωταγωνιστούν οι Οσκαρ Άϊζακ και Κάρεϊ Μάλιγκαν και το ερώτημα είναι εάν μπορεί το «Beef» να επαναλάβει την ένταση χωρίς να επαναλάβει τον εαυτό του.

«Euphoria» – Σεζόν 3

ΗΒΟ Μax Πρεμιέρα 12 Απριλίου

Πίσω στο 2022 το Euphoria αποτέλεσε ένα σημαντικό τηλεοπτικό γεγονός, προσδιορίζοντας με νεύρο και ένταση την κρίση άγχους της γενιάς που γεννήθηκε μετά το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Ο νέος κύκλος από τον δημιουργό Σαμ Λέβινσον, γιο του οσκαρικού σκηνοθέτη Μπάρι Λέβινσον, τοποθετεί τους χαρακτήρες μετά τα σχολικά χρόνια, σε μια φάση μετάβασης προς την ενήλικη ζωή. Η Ρου (Ζεντάγια) και ο κύκλος της καλούνται να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των προηγούμενων επιλογών τους, σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα σκληρό.

Η σειρά επιχειρεί να μετακινηθεί από το εφηβικό χάος που έσπειρε στην πρώτη σεζόν σε μια πιο ώριμη, υπαρξιακή αφήγηση. Το αν αυτή η μετάβαση θα είναι οργανική ή θα αποδυναμώσει την ταυτότητά της, είναι το βασικό της στοίχημα.

«The Testaments» (Hulu)

Disney+ Πρεμιέρα 8 Απριλίου

Η ιστορία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μάργκαρετ Άτγουντ – συνέχεια στο σούπερ χιτ The Handmaid’s Tales και ακολουθεί τρεις διαφορετικές γυναικείες αφηγήσεις και οπτικές μέσα και γύρω από το καθεστώς της Γαλαάδ (Gilead). Η αφήγηση εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο το σύστημα αρχίζει να παρουσιάζει ρωγμές, τόσο λόγω εσωτερικών αντιφάσεων όσο και λόγω εξωτερικών πιέσεων.

Η σειρά ακολουθεί δύο έφηβες, την υπάκουη και ευσεβή, Άγκνες Μακένζι και τη νεοαφιχθείσα στη Γαλαάδ, Ντέιζι. Όπως λέει η επίσημη σύνοψη: «Καθώς τα δύο κορίτσια περιηγούνται στις χρυσοποίκιλτες αίθουσες της ελίτ προπαρασκευαστικής σχολής για μελλοντικές συζύγους, της Θείας Λίντια, ενός χώρου όπου η υπακοή επιβάλλεται βάναυσα και καλύπτεται από ιερό άλλοθι, ο δεσμός τους γίνεται ο καταλύτης που θα ανατρέψει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον τους.»

Στη σειρά πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων η Αν Ντάουντ και η γνωστή από τον οσκαρικό θρίαμβο του «Μια μάχη μετά την άλλη», Τσέις Ινφίνιτι.

«The Boys» – Σεζόν 5

Prime Video Πρεμιέρα 8 Απριλίου

Μαύρη σάτιρα, υπερβολική βία, πολιτικό σχόλιο περί φασισμού και ερεβώδης κωμωδία στην τηλεοπτική μεταφορά του κόμικ των Γκαρθ Ένις και Ντάρικ Ρόμπερτσον. Η τελική σεζόν της σειράς φέρνει τη σύγκρουση ανάμεσα στους Boys και τους Supes στο αποκορύφωμά της. Ο Homelander ενισχύει ακόμη περισσότερο τη δύναμη και την επιρροή του ενώ το σύστημα που στηρίζει τους υπερήρωες δείχνει να καταρρέει.

Η αφήγηση καλείται να δώσει μια σαφή κατάληξη σε έναν κόσμο που χτίστηκε πάνω στην υπερβολή. Πρόκειται για ένα από τα πιο δυνατά τηλεοπτικά γεγονότα του Απριλίου, κυρίως για την Amazon.

«Widow’s Bay»

Apple TV Πρεμιέρα 29 Απριλίου

Ο Μάθιου Ρις (The Americans, The Beast in Me) βγάζει στην επιφάνεια το κωμικό του ταλέντο σε αυτή την σειρά που εμπνέεται από το είδος της παρωδίας τρόμου, υποδυόμενος τον Τομ Λόφτις, δήμαρχο του Widow’s Bay στο μικρό νησί της Νέας Αγγλίας.

Ο Λόφτις ελπίζει να μετατρέψει την κοινότητα, η οποία διαθέτει «γραφικά μέρη» όπως ένα εστιατόριο με το όνομα The Salty Whale, σε τουριστικό προορισμό, παρόλο που οι ντόπιοι είναι πεπεισμένοι ότι το μέρος στοιχειώνεται από το οτιδήποτε – από την ομίχλη που το σκεπάζει μέχρι ένα θανατηφόρο πλάσμα που ονομάζεται Sea Hag.

Η σειρά που δημιούργησε η Κέιτι Ντίπολντ, περιλαμβάνει αναφορές σε κλασικές ταινίες τρόμου, όπως η Λάμψη του Κιούμπρικ και όπως ο δήμαρχος της παραθαλάσσιας πόλης στα Σαγόνια του Καρχαρία, ο Τομ είναι έτοιμος να αγνοήσει κάποια επικίνδυνα προμηνύματα για να μην τρομάξει τους τουρίστες.

«Half Man»

HBO Max

Αφού το αυτοβιογραφικό «Baby Reindeer» (Μικρό Ταρανδάκι) εξελίχθηκε σε τηλεοπτικό –βραβευμένο – φαινόμενο το 2024, προκαλώντας συζητήσεις επί συζητήσεων λόγω του τρόπου που παρουσίασε τοξικές συμπεριφορές, ο δημιουργός του Ρίτσαρντ Γκαντ, επανέρχεται. Το «Half Man», το οποίο δημιούργησε και πρωταγωνιστεί, παρουσιάζει δύο αδέλφια σε ρήξη: τον άγριο και οργισμένο Ρούμπεν, που υποδύεται ο ίδιος ο Γκαντ, και τον πράο Νίαλ, που υποδύεται ο Τζέιμι Μπελ. Όταν ο Ρούμπεν εμφανίζεται απροσδόκητα στο γάμο του Νίαλ, μια βίαιη συνάντηση οδηγεί σε αναδρομές στο παρελθόν που αφηγούνται την ιστορία τους από τη δεκαετία του 1980 έως σήμερα.

«Θεώρησα ενδιαφέρον να εξερευνήσω τη δυσλειτουργική ανδρική ταυτότητα, από πού προέρχεται και πώς εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου», είπε ο Γκαντ μιλώντας στο GQ. Η σειρά κάνει πρεμιέρα στο αμερικανικό HBO στις 23 Απριλίου – πιθανόν και στο ελληνικό.

