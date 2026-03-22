Πριν από 20 χρόνια, μια ξανθιά έφηβη με «διπλή ζωή» μπήκε στα σπίτια μας και έγινε κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή τηλεοπτική σειρά. Η Hannah Montana -σήμερα γνωστή ως Miley Cyrus– δεν ήταν μόνο διασκέδαση, ήταν τα απογεύματα μετά το σχολείο, τα πρώτα τραγούδια που μάθαμε απ’ έξω, οι φίλες που μαζευόμασταν για να δούμε το επόμενο επεισόδιο.

Σήμερα, όσες μεγάλωσαν μαζί της διανύουν τα 20s, αλλά τη θυμούνται σαν να ήταν χθες.

Και ενώ η νοσταλγία παραμένει ζωντανή, η αγαπημένη σειρά επιστρέφει εκεί όπου ξεκίνησαν όλα, στο Disney Channel, με ένα σπέσιαλ αφιέρωμα για τα 20 χρόνια. Ένα ξεχωριστό τηλεοπτικό γεγονός που υπόσχεται να ξυπνήσει μνήμες και να φέρει ξανά στη μικρή οθόνη τη μαγεία μιας εποχής που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά.

«Γυρνούσα σπίτι από το σχολείο και το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να ανοίξω τηλεόραση. Δεν το έχανα ποτέ», λέει η Αναστασία Σ., ενώ συμπληρώνει λέγοντας: «Νιώθαμε ότι ήταν κάτι δικό μας, ότι μας καταλάβαινε. Δημιουργούσε μια τέλεια πραγματικότητα για κάθε έφηβη εκείνη την εποχή».

Για μια ολόκληρη γενιά, η Hannah Montana δεν ήταν απλά ένας ρόλος. Ήταν σύμβολο της εφηβείας, της ανάγκης να ανήκεις κάπου, να ξεχωρίζεις, να ψάχνεις ποιος πραγματικά είσαι.

«Ήθελα κι εγώ να έχω μια “δεύτερη ζωή”, να είμαι κάτι άλλο στο σχολείο και κάτι άλλο αλλού», λέει χαρακτηριστικά η Ιωάννα Π.

Για κάποιους, η Hannah Montana δεν έμενε μόνο στην οθόνη. «Είχα τα πάντα», προσθέτει η Ιωάννα. «Αφίσες στους τοίχους, περιοδικά, μπλούζες, παιχνίδια. Κάναμε συλλογή από αυτοκόλλητα και τα ανταλλάσσαμε μεταξύ μας για να μην υπάρχει κανένα κενό στα άλμπουμ μας».

Και κάπου εκεί, ανάμεσα σε τραγούδια, μυστικά και διπλές ταυτότητες, δημιουργήθηκε μια σχέση που κράτησε χρόνια.

Σήμερα, 20 χρόνια μετά, η Miley Cyrus έχει αλλάξει, όπως κι εμείς. Από παιδικό είδωλο έγινε μια καλλιτέχνιδα με διαφορετική πορεία – όμως για πολλούς, θα είναι πάντα εκείνο το δυναμικό κορίτσι που προσπαθούσε να πραγματοποιήσει όλες της τις επιθυμίες και να «ζωντανέψει» ακόμα και τα πιο τρελά της όνειρα.

«Όταν ακούω τα τραγούδια της, γυρνάω κατευθείαν πίσω. Καμιά φορά όταν με έχει κουράσει η καθημερινότητα και ψάχνω διέξοδο, τα βάζω και ξαφνικά γίνομαι πάλι 10 χρονών», λέει η Ιωάννα. «Ήταν η παιδική μας ηλικία… δεν ξεχνιέται», συμπληρώνει.

Εκτός όμως από τα επεισόδια, τα παιχνίδια και τις αφίσες η Hannah Montana ήταν μια φωνή που συνόδευσε μια ολόκληρη γενιά στην πιο ευαίσθητη φάση της. Τα τραγούδια της έδιναν κίνητρο και αυτοπεποίθηση σε κορίτσια που τότε προσπαθούσαν να βρουν τον εαυτό τους, να πιστέψουν στις δυνατότητές τους και να σταθούν στα πόδια τους.

Και ίσως τελικά, αυτός να είναι ο λόγος που η Hannah Montana δεν ήταν ποτέ απλώς μια σειρά. Ήταν ένα κομμάτι της ζωής μας, που, 20 χρόνια μετά, συνεχίζει να μας ακολουθεί.

Τι να περιμένουμε από το μεγάλο special

Mark the date: Την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026, το Disney+ θα υποδεχθεί ένα εορταστικό αφιέρωμα διάρκειας μίας ώρας -ακριβώς 20 χρόνια από τότε που κατέκτησε τις οθόνες του Disney Channel παγκοσμίως.

Going back to where it all began. 🖤 The Hannah Montana 20th Anniversary Special premieres March 24 on @DisneyPlus. #MileysMemories



Το πολυαναμενόμενο special υπόσχεται πλούσιο υλικό με ακυκλοφόρητα πλάνα και behind the scenes, αλλά και μια προσωπική συνέντευξη της Miley Cyrus μπροστά σε ζωντανό κοινό.

Η νοσταλγία χτυπάει κόκκινο με την επιστροφή εμβληματικών σκηνικών, από το σαλόνι της οικογένειας Stewart μέχρι την αξέχαστη -και αξιοζήλευτη να παραδεχτούμε- περιστρεφόμενη ντουλάπα της Hannah.

Το τρέιλερ που κυκλοφόρησε στις 17 Μαρτίου δίνει μια πρώτη κινηματογραφική γεύση του τι πρόκειται να ακολουθήσει.

20 years in the making ❤️ The Hannah Montana 20th Anniversary Special premieres March 24 on @DisneyPlus and @hulu.



Στα παρασκήνια, η Alex Cooper (γνωστή από το podcast “Call Her Daddy”), σε ρόλο «superfan» αλλά και συμβούλου, βοήθησε τη Cyrus να επιλέξει ποιες στιγμές του παρελθόντος αξίζει να αναβιώσουν.

Όσον αφορά τη μουσική, προμηθευτείτε σίγουρα χαρτομάντηλα -ίσως κι έναν κουβά- για τα δάκρυα, καθώς αναμένεται να ζήσουμε μεγάλες συγκινήσεις. Κλασικές επιτυχίες όπως το “Best of Both Worlds” -η Cyrus δεν το έχει ερμηνεύσει από τον Μάρτιο του 2008- και το “The Climb” θα μας ταξιδέψουν πολλά χρόνια πίσω.

Κι εδώ να πούμε την πικρή μας αλήθεια: Με τόσο σούσουρο, είχαμε ενθουσιαστεί ακόμα και για νέα ταινία -στη χειρότερη επεισόδιο. Δικαιολογημένα, λοιπόν, γευτήκαμε μια στάλα απογοήτευσης όταν κυκλοφόρησαν οι λεπτομέρειες για το #Hannahversary.

Από την άλλη, ίσως όλο αυτό να μην αφορά στην βάση του την ικανοποίηση της νοσταλγίας των αμέτρητων φαν της σειράς, αλλά να πρόκειται για μια προσπάθεια συμφιλίωσης της Miley Cyrus με την Hannah Montana, σε μια προσωπική διαδικασία επούλωσης.

Όπως και να έχει, εμείς δεν πτοούμαστε. Οι ποπσταρικές αναμνήσεις του 12χρονου εαυτού μας υπερισχύουν της ενήλικης γκρίνιας μας. Ελπίζουμε να αξίζει το hype.

Ποιοι κάνουν come back;

Με τη Miley Cyrus να πρωταγωνιστεί ως ο εαυτός της και την Alex Cooper σε ρόλο οικοδέσποινας, το αφιέρωμα ισορροπεί ανάμεσα στο θέαμα και την αυτοαναφορικότητα.

Οι φήμες οργιάζουν για την επιστροφή της Selena Gomez στον ρόλο της Mikayla, της «ανταγωνίστριας» ποπ σταρ της Hannah. Την ίδια στιγμή, ο Jason Earles (ο αγαπημένος Jackson) προετοιμάζει το έδαφος με το νέο του podcast, Best of Both Worlds: The Official, Unofficial Hannah Montana Podcast.

Οι εκπλήξεις δεν σταματούν εκεί. Ο Cody Linley (ο «on-again, off-again» έρωτας της Miley, Jake Ryan) άφησε υπονοούμενα λέγοντας πως «δεν μπορεί να αποκαλύψει τίποτα ακόμα».

Σε μια στιγμή οικογενειακής επανένωσης, ο Billy Ray Cyrus θα βρεθεί ξανά στο πλευρό της κόρης του -έχουν μάλιστα ήδη κυκλοφορήσει πλάνα να κάνουν το χαρακτηριστικό τους «hip-bump» στο σκηνικό του σπιτιού τους.

Τέλος, μια περατζάδα θα κάνει ως guest και η μητέρα της Miley, Tish Cyrus.

Happy Hannah-versary! The Hannah Montana 20th Anniversary special premieres March 24 on Disney+. #HannahMontana20

«Δεν την σκότωσα, εξελίχθηκα»

Η Miley Cyrus μεγάλωσε και, όπως κάθε έφηβο είδωλο, ένιωσε την ανάγκη να διεκδικήσει μια ενήλικη καριέρα. Το 2013, και αφού η σειρά είχε οριστικά τελειώσει, η Miley προχώρησε σε ένα ριζοσπαστικό rebranding, επιδιώκοντας συνειδητά να αποδομήσει την «αθώα» εικόνα της Hannah.

Τότε, στο Saturday Night Live, είχε δηλώσει αστειευόμενη πως η Hannah Montana είχε «δολοφονηθεί», ενώ το 2016 έγραφε πως, αν και «κομματιασμένη», θα έχει πάντα ξεχωριστή θέση στην καρδιά της.

«Δεν προσπαθούσα να την σκοτώσω. Απλώς προχωρούσα», εξομολογείται σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Variety.

Αν και παραδέχεται πως το να μεγαλώνεις δημόσια ήταν κάποιες φορές άβολο, τονίζει πως αυτή ακριβώς η αυθεντικότητα τη βοήθησε να συνδεθεί με το κοινό της. Στο τέλος, πήρε το ρίσκο να αφήσει πίσω της τη σιγουριά της Disney, επιλέγοντας τον δύσκολο δρόμο της αυτοανακάλυψης.

Πώς ξεκίνησαν όλα: Από το Νάσβιλ στο Λος Άντζελες

Η πορεία της Miley ήταν προδιαγεγραμμένη: Γεννημένη το 1992, τη χρονιά που ο πατέρας της μεσουρανούσε δισκογραφικά, η Miley είχε μόλις λίγες συμμετοχές σε σειρές και διαφημίσεις μέχρι τα 12 της.

Όταν η Disney ξεκίνησε το κάστινγκ για τη σειρά, η Miley πέρασε αρχικά από οντισιόν για τον ρόλο της Lilly. Οι παραγωγοί, ωστόσο, την απέρριψαν ως «πολύ μικρή» και προχώρησαν με άλλο καστ. Έναν χρόνο μετά, όμως, το τηλέφωνο των Cyrus χτύπησε ξανά: «Το project δεν λειτουργεί, θέλουμε τη Miley στο Λος Άντζελες».

Η Miley πήρε τον ρόλο, και η μητέρα της είδε τη σειρά ως μια ευκαιρία να κρατήσει την οικογένεια της ενωμένη, προτείνοντας τον Billy Ray για τον ρόλο του πατέρα. Η Miley πιστεύει μέχρι σήμερα πως η παρουσία του πατέρα της στα γυρίσματα ήταν η «ασπίδα» της απέναντι στις σκοτεινές πλευρές της πρώιμης δόξας.

Και κάπως έτσι, η Hannah Montana δεν αποτελεί απλώς «μια ακόμα σειρά», αλλά ένα συναίσθημα που μεγάλωσε μαζί μας. Και όσο η Miley Cyrus συνεχίζει τη δική της πορεία, ένα κομμάτι εκείνης της αθωότητας θα βρίσκει πάντα τρόπο να επιστρέφει, θυμίζοντάς μας ποιοι ήμασταν και πόσο μακριά έχουμε φτάσει.