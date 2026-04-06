Η Μεγάλη Εβδομάδα φέρνει, όπως κάθε χρόνο, αλλαγές στο τηλεοπτικό τοπίο, με τους σταθμούς να προσαρμόζουν σταδιακά το πρόγραμμά τους στο κλίμα των ημερών.

Μέχρι και τη Μ. Τετάρτη, η ροή παραμένει σε γενικές γραμμές αμετάβλητη, με τις ουσιαστικές προσαρμογές να ξεκινούν από τη Μ. Πέμπτη οπότε και το περιεχόμενο αλλάζει χαρακτήρα, δίνοντας χώρο σε θρησκευτικές σειρές, ντοκιμαντέρ, κινηματογραφικές επιλογές, οδοιπορικά και μουσικά αφιερώματα που ακολουθούν το κλίμα των ημερών και κορυφώνονται μέχρι την Ανάσταση και την Κυριακή του Πάσχα, όπου ξεκινούν τα τηλεοπτικά πασχαλινά γλέντια.

Η επιστροφή, ωστόσο, στην κανονικότητα δεν αργεί, καθώς από την Τρίτη του Πάσχα η τηλεόραση επιστρέφει σταδιακά στη γνώριμη καθημερινότητά της. Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά πώς τα κανάλια θα κινηθούν αυτές τις ημέρες.

MEGA: Δραματοποιημένα ντοκιμαντέρ και οδοιπορικό στην Αθωνική Πολιτεία

Απόψε, Μ. Δευτέρα, στο MEGA μια δύσκολη εξίσωση της οικογενειακής συνύπαρξης γύρω από το πασχαλινό τραπέζι επιλύεται με άφθονο χιούμορ στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς «Έχω παιδιά» (20.50). Η οικογένεια Πολίτη (Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης), μαζί με συγγενείς και φίλους, αποφασίζει να αναζητήσει τη γαλήνη στο εξοχικό της Αντιγόνης (Μπέσσυ Μάλφα) για τις ημέρες του Πάσχα. Όμως, όπως συμβαίνει συχνά, τίποτα δεν εξελίσσεται σύμφωνα με το πλάνο και τα απρόοπτα αποτελούν τη μόνη σταθερά.

Ο Μαξιμιλιανός (Νικόλας Αλαφάκης) αναπτύσσει έναν άνευ προηγουμένου «εθισμό» στα πασχαλινά γλυκά, ενώ οι γονείς του, Ιωάννα (Αθηνά Οικονομάκου) και Έκτορας (Νικόλας Παπαδομιχελάκης), αρνούνται πεισματικά να συμμετάσχουν στα παραδοσιακά έθιμα.

Παράλληλα, ο Σταύρος (Λάμπρος Φισφής) και η Στέλλα (Ανθή Ευστρατιάδου) καταφέρνουν να χάσουν τον δρόμο για τον προορισμό τους. Μέσα σε αυτό το κλίμα γενικής αναστάτωσης, η Σάρα και ο Μιχάλης έρχονται αντιμέτωποι με ένα σοκαριστικό ενδεχόμενο που θα τους κάνει να δουν τις γιορτές με άλλο μάτι.

«Mega stories»

Τη Μ. Τρίτη (23.50) και τη Μ. Πέμπτη (23.40) η Δώρα Αναγνωστοπούλου και το «Mega stories» ταξίδεψαν στην Αθωνική Πολιτεία και κατέγραψαν την αθέατη πλευρά της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου. Εκεί όπου μια αδελφότητα 130 μοναχών συνδυάζει την αυστηρή ασκητική ζωή με την οργάνωση μιας σύγχρονης, αυτάρκους και περιβαλλοντικά ενσυνείδητης κοινότητας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση αιώνων.

Οδηγός σε αυτό το οδοιπορικό είναι ο Γέροντας Εφραίμ. Σε μια μοναδική συνέντευξη εν πλω, στα ανοιχτά του Άθωνα ο ηγούμενος της Μονής κάνει τον απολογισμό 36 χρόνων ηγουμενίας. Φωτίζει τον πυρήνα της μοναχικής ζωής και μιλά για την πνευματική παρακαταθήκη, που κληροδότησαν ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής και ο Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός. Η ιστορία του Βατοπαιδίου και του Άθωνα ζωντανεύει στην κάμερα της εκπομπής, σε δύο μέρη: από την Αγία Ζώνη της Παναγίας έως τις βυζαντινές εικόνες και τα ιερά λείψανα των Αγίων.

Οι μοναχοί εξηγούν ακόμα πώς ο μοναχικός βίος μπορεί να συμπορεύεται με την εξωστρέφεια της Μονής, που αποτυπώνεται σε διεθνή συνέδρια, το εντυπωσιακό εκδοτικό έργο της, αλλά και την ενεργή συμμετοχή σε τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές. Η κάμερα ακολουθεί τους πατέρες στην καθημερινότητά τους, από την προσευχή και τη θεία λατρεία μέχρι την τράπεζα, τα αμπέλια, τους ελαιώνες και τα μελίσσια, αποτυπώνοντας πώς το διακόνημα γίνεται η οργανική, φυσική συνέχεια της προσευχής και της πνευματικής ζωής.

Ντοκιμαντέρ

Στο πρόγραμμα του σταθμού περιλαμβάνονται επίσης οι θρησκευτικές ταινίες «Κύριλλος και Μεθόδιος-Οι φωτιστές των Σλάβων» (Μ. Πέμπτη, 01.00) και «Φιλοθέη η Αγία των Αθηνών» (Μ. Παρασκευή, 01.00) που παρουσιάζονται σε πρώτη μετάδοση. Πρόκειται για δύο δραματοποιημένα ντοκιμαντέρ υψηλής αισθητικής, που φέρουν την υπογραφή της βραβευμένης σκηνοθέτριας Μαρίας Χατζημιχάλη – Παπαλιού, τα οποία ανασύρουν από την ιστορία εμβληματικές μορφές της Ορθοδοξίας.

Μέσα από μια σύγχρονη και καθηλωτική ματιά, τα δύο αυτά έργα αναδεικνύουν τη δράση προσωπικοτήτων που όχι μόνο σφράγισαν την πίστη, αλλά άλλαξαν την πορεία του κόσμου. Μάλιστα, το ντοκιμαντέρ για τους Κύριλλο και Μεθόδιο, ξεχώρισε σε διεθνή φεστιβάλ, αποσπώντας μεταξύ άλλων το Excellency Award στο Religion Faith International Film Festival, ενώ εκείνο για την Αγία Φιλοθέη, έχει παρουσιαστεί στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης καθώς και σε διεθνή φεστιβάλ, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές και βραβεία, ενώ τις διαδικτυακές προβολές της παρακολούθησαν δεκάδες χιλιάδες θεατές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ξεχωρίζουν επίσης τα θρησκευτικά ντοκιμαντέρ «Με το βλέμμα στον ουρανό – Ντοκιμαντέρ για τον Αγιο Νεκτάριο Πενταπόλεως» (Μ. Δευτέρα, 02.00), «Βυζαντινή μουσική – Μια άρρηκτη αλυσίδα» (Μ. Δευτέρα, 03.10), «Οσιος Ιωάννης ο Ρώσος» (Μ. Τρίτη, 02.00), «Ιερουσαλήμ, η σταυρική πορεία» (Μ. Πέμπτη, 02.20), «Στους τόπους των Παθών» (Μ. Παρασκευή, 06.40), «Γεθσημανή, ο τάφος της Παναγίας» (Μ. Παρασκευή, 07.10), «Αγιος Γεράσιμος Παλλαδάς – στα μονοπάτια της Αγιότητος» (Μ. Σάββατο, 05.00)

«Άγιος Παΐσιος – Από τα Φάρασα στον ουρανό»

Φυσικά από το πρόγραμμα του σταθμού δεν λείπει η ιστορική – βιογραφική σειρά «Άγιος Παΐσιος – Από τα Φάρασα στον ουρανό», μια σειρά που αγκάλιασαν οι τηλεθεατές από το πρώτο κιόλας επεισόδιο προβολής της, με τον Προκόπη Αγαθοκλέους στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η σειρά θα μεταδίδεται καθημερινά τις ακόλουθες ώρες: τη Μ. Δευτέρα στις 00.50, τη Μ. Τρίτη και τη Μ. Τετάρτη στις 01.10, τη Μ. Πέμπτη στις 17.20 και 20.50, τη Μ. Παρασκευή στις 17.20 και στις 22.00 και το Μ. Σάββατο στις 17.00.

Μετά την Ανάσταση το Mega θα προβάλλει ξανά το πασχαλινό επεισόδιο της εκπομπής «Σπίτι με το MEGA» με οικοδέσποινες τη Γλυκερία και τη Μελίνα Ασλανίδου. Δίπλα τους βρέθηκαν δημοφιλείς καλλιτέχνες από διαφορετικά είδη μουσικής που απογείωσαν το κέφι: Ο Νίκος Ζωιδάκης από την Κρήτη, η Στέλλα Κονιτοπούλου με το πασίγνωστο νησιώτικό της ρεπερτόριο, η Γωγώ Τσαμπά με τραγούδια σφραγισμένα από την παράδοση και με άρωμα Πόντου, ο Αλέξης Παρχαρίδης. Μαζί τους ο ταλαντούχος Χάρης Μακρής. Στη βραδιά συμμετείχε ο Ελληνικός Παραδοσιακός Χορευτικός Όμιλος και ο Λαογραφικός Όμιλος Κουρήτες.

Ιερές ακολουθίες

Το MEGA δίνει τη δυνατότητα στους τηλεθεατές να παρακολουθήσουν τις Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας, μέσω της τηλεοπτικής συχνότητάς του, της υβριδικής πλατφόρμας, MEGA Play καθώς και μέσα από το Mega News. Οι Ακολουθίες θα μεταδοθούν ζωντανά από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς, τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς, τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πειραιώς και τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς.

Από την τηλεοπτική συχνότητα του MEGA οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την Μ. Παρασκευή την Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και Εσπερινός της Αποκαθήλωσης (08.50) και την Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου και Περιφορά (20.50) και το Μ. Σάββατο τον εσπερινό της Αναστάσεως και τη Θεία Λειτουργία του Μ. Βασιλείου (08.00) από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ. Στις 23.50 θα συνδεθεί με το ναό για την Ανάσταση.

ΕΡΤ: Ντοκιμαντέρ και ταινίες θρησκευτικού περιεχομένου

Η ΕΡΤ προσαρμόζει το πρόγραμμά της στο κατανυκτικό πνεύμα των ημερών της Μεγάλης Εβδομάδας, μεταδίδοντας ντοκιμαντέρ και κινηματογραφικές ταινίες θρησκευτικού περιεχομένου, συναυλίες κλασικής μουσικής καθώς και ειδικά θέματα, συνεντεύξεις και αφιερώματα στις ζωντανές εκπομπές της.

Στην ΕΡΤ1, ξεχωρίζουν οι ταινίες «Ουράνια Έκπληξη» (Μ. Δευτέρα, 24.00), «Ένα Θαύμα από τον Ουρανό» (Μ. Τρίτη, 24.00), «Παύλος, ο Απόστολος του Χριστού» (Μ. Τετάρτη, 24.00), «Ο Βαραββάς» (Μ. Παρασκευή, 15.15), «Ανάσταση» (Μ. Παρασκευή, 00.10) και «All Saints» (Μ. Σάββατο, 16.15). Όπως επίσης και η ιστορική μίνι σειρά «Κοντά στον Ιησού» (Μ. Πέμπτη 24.00, Μ. Παρασκευή 08.30 & 19.00) καθώς και το επεισόδιο «Η Μεγάλη Εβδομάδα στην άλλη Ελλάδα» του ντοκιμαντέρ «Στους Δρόμους των Ελλήνων (Μ. Παρασκευή 13.00).

Το Μ. Σάββατο η «Παρέα» (23.00) του Γιώργου Κουβαρά προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή βραδιά, όπου η κατάνυξη της Ανάστασης δίνει τη θέση της σε μια μεγάλη γιορτή γεμάτη φως, συγκίνηση και χαρά. Τον τόνο της βραδιάς δίνει ο Δημήτρης Μπάσης μαζί με τους Βίκυ Καρατζόγλου, Άγγελο Ανδριανό και Ελένη Φουντά. Στο τραπέζι της εκπομπής θα καθίσουν οι Ναταλία Δραγούμη, Σωτήρης Καλυβάτσης, Κούλλης Νικολάου, Νίκη Σερέτη, Ορέστης Τζιόβας και Παναγιώτα Βιτετζάκη και οι δημοσιογράφοι Νικόλας Βαφειάδης, Ζωή Κρονάκη, Παύλος Παπαδημητρίους, Μαίρη Αυγερινοπούλου και Κωνσταντίνος Τσολάκης.

ΕΡΤ2 σπορ

Η ΕΡΤ2 σπορ ανάμεσα σε αγώνες και τα σχετικά με τον αθλητισμό ντοκιμαντέρ έχει αναλάβει και την μετάδοση των Ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδας, μέσα από ναούς της Αθήνας και της περιφέρειας. Τη Μ. Δευτέρα (19.00) την Ακολουθία του Νυμφίου από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στη Θεσσαλονίκη. Τη Μ. Τρίτη (19.00) την Ακολουθία του Νυμφίου από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς. Τη Μ. Τετάρτη (19.00) την Ακολουθία του Νιπτήρος από το Ιερό Προσκύνημα Αναστάσεως Χριστού Σπάτων.

Τη Μ. Πέμπτη (19.00) την Ακολουθία των Αγίων Παθών από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών. Τη Μ. Παρασκευή (08.00) την Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και τον Εσπερινό της Αποκαθήλωσης από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αμαρουσίου και στις 19.00 την Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου και την Περιφορά του Επιταφίου από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών. Το Μ. Σάββατο (08.00) Ακολουθία του Εσπερινού και Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας και στις 23.00 την Ακολουθία της Αναστάσεως από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών.

ΕΡΤ3

Η ΕΡΤ3 επενδύει περισσότερο στα ντοκιμαντέρ, όπως το «Όψον και Ψαλμός», γυρισμένο αποκλειστικά στο Άγιον Όρος, σε σκηνοθεσία του κινηματογραφιστή Χρόνη Πεχλιβανίδη, παρουσιάζοντας την κληρονομιά του γέροντα Επιφάνιου, που ανέδειξε την αγιορείτικη μοναστηριακή κουζίνα (Μ. Δευτέρα – Μ. Πέμπτη 08.30). Ακολουθούν τα ντοκιμαντέρ «Ο Φραγκίσκος της Ασίζης» (Μ. Τετάρτη, 23.00), «Ο Κόσμος των Εικόνων» (Μ. Παρασκευή, 12.00), «Άγιο Όρος – Μονή Βατοπαιδίου, Από τη Γη έως τον Ουρανό» (Μ. Παρασκευή, 16.00), «Ο Δρόμος του Μαρτυρίου» (Μ. Παρασκευή, 17.00) και «Κατ’ Εικόνα του Ανθρώπου: Τεχνητή Νοημοσύνη και Χριστιανική Πίστη» (Μ. Παρασκευή, 22.00).

Από το πρόγραμμα της ΕΡΤ3 δεν λείπουν και οι συναυλίες με θρησκευτικούς ήχους όπως εκείνη του Θοδωρή Κουρεντζή «Ρέκβιεμ του Μότσαρτ» (Μ. Παρασκευή, 21.00) από το Salzburg Festival (2017). Αλλά και το επιβλητικό «Ρέκβιεμ» του Τζουζέπε Βέρντι, (Μ. Παρασκευή, 00.15,) σε μια επιβλητική συναυλία από τη Ρώμη και τη μεγαλοπρεπή Βασιλική του Αγίου Παύλου, υπό τη διεύθυνση του διακεκριμένου μαέστρου Ντάνιελ Χάρντινγκ.

Για τις μεταδόσεις των ακολουθιών η ΕΡΤ3 θα συνδεθεί απευθείας με τον Πατριαρχικό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. Τη Μ. Πέμπτη (17.30) για την Ακολουθία των Αγίων και Αχράντων Παθών, τη Μ. Παρασκευή (08.00) για την

Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και τον Εσπερινό της Αποκαθήλωσης και στις 18.00 για την Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου και το Μ. Σάββατο για την Ακολουθία της Παννυχίδος και την Τελετή της Ανάστασης στις 23.00

ALPHA: Οι «Πρωταγωνιστές» συνεχίζουν το οδοιπορικό στις μονές

Στον Alpha, κανονικά συνεχίζονται οι σειρές μυθοπλασίας της prime time μέχρι και τη Μ. Τετάρτη, οπότε στις 23.30 δίνουν τη σκυτάλη στον Σταύρο Θεοδωράκη και τους «Πρωταγωνιστές», οι οποίοι συνεχίζουν το οδοιπορικό τους σε μοναστήρια της επικράτειας. Τη Μ. Τετάρτη (23.30) η κάμερα της εκπομπής επισκέπτεται την Ιερά Μονή της Αγίας Κυριακής Λουτρού στη Βέροια και την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου στις Σέρρες (Μ. Πέμπτη, 23.30).

Επιστρατεύονται δε και παλιότερα αφιερώματα της εκπομπής σε άλλα μοναστήρια όπως εκείνο του Αγίου Ιωάννη στην Πάτμο (Μ. Πέμπτη, 06.15), της Παναγίας της Εικοσιφοίνισσας στις πλαγιές του Παγγαίου Όρους (Μ. Πέμπτη, 07.30), τη Μονή Παναγίας Ζερμπίτσας στον μεγαλοπρεπή Ταΰγετο (Μ. Παρασκευή, 08.30), της Παναγίας Υψενής της Ρόδου (Μ. Παρασκευή, 07.15), του Αγίου Διονύσιου εν Ολύμπω (Μ. Παρασκευή, 08.30) και το πασχαλινό οδοιπορικό στο περιβόλι της Παναγίας (Μ. Παρασκευή, 00.45).

Ξεχωρίζει επίσης το ντοκιμαντέρ «Φως Καππαδοκίας: Άγιος Αρσένιος & Άγιος Παΐσιος» (Μ. Πέμπτη, 01.00 & Μ. Παρασκευή, 10.00), το οποίο ακολουθεί τα βήματα των δύο πιο πρόσφατων Αγίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας, του Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκου και του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτη. Μια παραγωγή του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών (ΙΔΙΣΜΕ), σε συνεργασία με το Ιερό Ησυχαστήριου Οσίου Αρσενίου του Καππαδόκου.

Επίσης, θα προβληθεί η συναυλία της Γλυκερίας «Ω! Γλυκύ μου έαρ» με τα εγκώμια της Μεγάλης Εβδομάδας (Μ. Παρασκευή, 06.00). Το Μ. Σάββατο, μετά την αναστάσιμη ακολουθία ο σταθμός θα μεταδώσει ξανά την συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στο Royal Albert Hall του Λονδίνου (00.10) και την Κυριακή του Πάσχα (24.00) τη συναυλία του Βασίλη Σκουλά από τον Λυκαβηττό.

ANT1: Από τους «Σούπερ ήρωες» στον «Ιησού από τη Ναζαρέτ»

Ο ΑΝΤ1 κάνει την ανατροπή και στην prime time της Μ. Εβδομάδας ρίχνει τη νέα κωμική σειρά «Σούπερ ήρωες», η οποία κάνει πρεμιέρα τη Μ. Δευτέρα στις 20.00 και θα προβάλλεται Δευτέρα – Τετάρτη. Η ιστορία τοποθετείται στο υποκατάστημα της αλυσίδας «Σούπερ» στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί όπου ανάμεσα στα δεκάδες προϊόντα που βρίσκονται στα ράφια συνυπάρχουν απαιτητικά αφεντικά, ιδιότροποι πελάτες με εξωφρενικές απαιτήσεις και υπαλλήλους που μπορεί ο καθένας τους να είναι από άλλο πλανήτη, όμως μέσα στις βάρδιες, στα μικρά και μεγάλα ζόρια της δουλειάς, θα γίνουν κάτι παραπάνω από συνάδελφοι.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε τους Γιάννη Μπέζο, Ζωή Ρηγοπούλου, Αλέξανδρο Χρυσανθόπουλο, Νατάσα Εξηνταβελώνη, Ελεάνα Στραβοδήμου, Αινεία Τσαμάτη, Σταύρο Μαρκάλα, Αλέξανδρο Ζουριδάκη, Κατερίνα Πατσιάνη, Βασίλη Ντάρμα και πολλούς guest.

Από τη Μ. Τετάρτη έως και το Μ. Σάββατο επιστρέφει, όπως κάθε χρόνο, στις οθόνες μας η η πιo μεγαλoπρεπής θρησκευτική παραγωγή στηv ιστoρία της τηλεόρασης. Ο «Iησoύς από τη Ναζαρέτ», το διαχρονικό τηλεοπτικό αριστούργημα του Φράνκο Τζεφιρέλι, θα μας μεταφέρει το κατανυκτικό πνεύμα, αλλά και το φως των ημερών του Πάσχα. Ο Ιταλός σκηvoθέτης απέδωσε με ευλάβεια και θρησκευτική προσήλωση τα Πάθη του Κυρίου, αναπαριστώντας τα γεγονότα με πίστη στις Γραφές και απόλυτο σεβασμό στην ιερότητα τoυ θέματος. Ο σπουδαίος Ιταλός σκηνοθέτης χρησιμοποίησε ένα εξαιρετικό καστ, όπως τον Σερ Λόρενς Ολίβιε, την Αv Μπάvκρoφτ, την Ολίβια Χάσεϊ στο ρόλο της Παναγίας, τον Άντονι Κoυίv, τον Μάικλ Γιoρκ, φυσικά, τον Ρόμπερτ Πάουελ στov ρόλο τoυ Ιησού, αλλά και τον δικό μας Γιώργο Βογιατζή στο ρόλο του Ιωσήφ. Η σειρά θα προβληθεί τις ακόλουθες ημέρες και ώρες: Μ. Τετάρτη στις 21.00, Μ. Πέμπτη στις 22.00, Μ. Παρασκευή στις 21.00, Μ. Σάββατο στις 21.00.

Την Κυριακή του Πάσχα ξεχωρίζει επίσης η εκπομπή του Χρήστου Νέζου «Πάσχα στα Μετέχωρα» (13.30). Ο δημοσιογράφος, έχοντας στο πλευρό του τη Μελίνα Ασλανίδου, μάς ξεναγούν στο μοναδικό τοπίο των Μετεώρων και στην ιερή μοναστική κοινότητα, αποκαλύπτοντας τη μυσταγωγία και την ιστορία που διαπερνά κάθε βράχο και κάθε μονοπάτι.

ΣΚΑΙ: Οδοιπορικό στον γυναικείο μοναχισμό

Στο κανάλι του Φαλήρου μέχρι και τη Μ. Τετάρτη το πρόγραμμα δεν διαφοροποιείται καθόλου. Από τη Μ. Πέμπτη τη σκυτάλη παίρνουν ταινίες με θρησκευτικό και ιστορικό περιεχόμενο όπως: «Τα πάθη του Χριστού» (Μ. Πέμπτη, 23.30), «Ο τελευταίος πειρασμός» (Μ. Παρασκευή, 23.15) και «Νώε» (Μ. Παρασκευή, 02.15).

Το βράδυ της Μ. Τρίτης (00.30) θα μεταδοθεί ξανά το οδοιπορικό της εκπομπής «Prime Time» στις γυναικείες μονές. Η Μαρία Βούσουλα και η κάμερα της εκπομπής ακολουθούν τις γυναίκες που απαρνήθηκαν τα εγκόσμια και αφιέρωσαν τη ζωή τους στην πίστη και καταγράφουν τον σύγχρονο μοναχισμό σε μικρές και μεγαλύτερες κοινοβιακές μονές, μακριά από τους φρενήρεις ρυθμούς των πόλεων.

Λίγο πριν την Ανάσταση, (23.15) ο ΣΚΑΙ θα προβάλει ξανά τη συναυλία – αφιέρωμα στον Αντώνη Βαρδή. «Με μια αγκαλιά τραγούδια», το «Όλοι μαζί μπορούμε» τίμησε τον σπουδαίο συνθέτη σε μία μεγάλη συναυλία, που πραγματοποιήθηκε στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Τραγουδούν (αλφαβητικά) οι: Στάθης Αγγελόπουλος, Μελίνα Ασλανίδου, Γιάννης Βαρδής, Γλυκερία, Σταμάτης Γονίδης, Πέγκυ Ζήνα, Χρήστος Νικολόπουλος, Πίτσα Παπαδοπούλου, Αντώνης Ρέμος. Ειδική συμμετοχή από τη Χάρις Αλεξίου και συμμετέχει τιμητικά ο Γιώργος Νταλάρας. Τη βραδιά παρουσιάζει ο Γιώργος Λιανός.

STAR: Κινηματογραφικές επιλογές για όλη την οικογένεια

Στο Star, από τη Μ. Πέμπτη έως και τη Δευτέρα του Πάσχα, το πρόγραμμα είναι αφιερωμένα στους μικρούς του φίλους με παιδικές σειρές και ταινίες. Σε πρώτη προβολή θα προβληθούν οι ταινίες «Αργοναύτες: Η οργή του Ποσειδώνα» (Μ. Σάββατο, 10.30) και «Ο Scooby Doo! Συναντά το δειλό σκυλί» (Κυριακή του Πάσχα, 11.00).

Τα βράδια το πρόγραμμα του σταθμού γεμίζει με κινηματογραφικές επιλογές, αλλά και ταινίες για όλη την οικογένεια. Ξεχωρίζουν οι ταινίες: «Ο άνθρωπος του Θεού» με τον Αρη Σερβετάλη στον ομώνυμο ρόλο (Μ. Τρίτη, 23.15 & Μ. Παρασκευή, 17.30), «Κρυφή ομορφιά» (Μ. Τετάρτη, 24.00), σε Α’ προβολή «Ο μυστικός κήπος» (Μ. Πέμπτη, 12.30), «Φόνισσα» (Μ. Πέμπτη, 21:00) με την Καριοφύλλια Καραμπέτη να ζωντανεύει στη μεγάλη οθόνη την τραγική ηρωίδα του Παπαδιαμάντη, η οσκαρική «Φάλαινα» (Μ. Πέμπτη, 23.15), επίσης σε Α’ προβολή η ταινία «Γλυκιά ανάμνηση» (Μ. Παρασκευή, 21.00), «John Q» (Μ. Παρασκευή, 23.40), «Το διαμάντι του Νείλου» (Μ. Σάββατο, 15.30), «Η Τιτανομαχία» (Μ. Σάββατο, 21.00), «Η οργή των τιτάνων» (Μ. Σάββατο, 23.15), (Κυριακή του Πάσχα, 15.30), «Σμύρνη μου αγαπημένη» (Κυριακή του Πάσχα, 23.15), «Τροία» (Δευτέρα του Πάσχα, 21.00) και «Θεέ μου τι σου κάναμε 3;» (Τρίτη του Πάσχα, 21.00).

OPEN: Κλασσικές ταινίες και βιβλικά δράματα

Κλασσικές ταινίες που σημάδεψαν την ιστορία της Πίστης μας και μάς ταξιδεύουν από τις Δέκα Εντολές μέχρι τις μεγαλύτερες δοκιμασίες της ανθρωπότητας περιλαμβάνει το πρόγραμμα του OPEN. Όπως οι ταινίες «Η Βίβλος: Ιακώβ» (Μ. Δευτέρα, 20.50), «Οι δέκα εντολές» (Μ. Τρίτη, 20.50 & 02.00), «Η Βίβλος: Αβραάμ» (Μ. Τετάρτη, 20.50), «Η Βίβλος: Γένεση» (Μ. Πέμπτη, 22.30), «Η Βίβλος: Ιερεμίας» (Μ. Παρασκευή, 22.15), «Η Βίβλος: Εσθήρ» (Μ. Παρασκευή, 00.15) και «Η Βίβλος: Απόστολος Παύλος» (Μ. Σάββατο 15.45 και 20.50).

Από το πρόγραμμα του σταθμού δεν θα λείψουν οι ζωντανές μεταδόσεις της Ακολουθίας των Παθών (Μ. Πέμπτη, 20.00) από τον Ιερό Ναό της Αγίας Αναστασίας στη Θεσσαλονίκη και του Επιταφίου (Μ. Παρασκευή, 20.00) από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά Θεσσαλονίκης. Αμέσως μετά την Ακολουθία της Αναστάσεως (23.15), ζωντανά από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά Θεσσαλονίκης, έρχεται το «Just party» (00.15) με ένα special εορταστικό επεισόδιο με τις μεγάλες επιτυχίες των αγαπημένων καλλιτεχνών που έχουν τραγουδήσει στην σκηνή του J2US.

Ανήμερα το Πάσχα το τραπέζι της Λαμπρής στρώνουν (13.45) οι Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου με αγαπημένους τραγουδιστές και ξεχωριστούς καλεσμένους. Στις 20.50 ακόμα special επεισόδιο του J2US με τις εμφανίσεις τραγουδιστών που έχουν ξεσηκώσει το κοινό στο πλατό σόου.