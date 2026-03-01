Κάθε άλλο παρά έκπληξη είναι η επιτυχία της νέας σειράς-προοιμίου του Game of Thrones, με τίτλο A Knight of the Seven Kingdoms, η οποία προστίθεται στο σύμπαν του τηλεοπτικού φραντσάιζ ως τονωτική ένεση υπό τη σοβαρή προοπτική να μακροημερεύσει στο HBO Max.

Αίμα, λάσπη, ομίχλη και υπαρξιακή κρίση επανέρχονται ως βασικά συστατικά της πλοκής. Χαμηλότονα, άνευ απειλητικών υπερφυσικών πλασμάτων. Ο ηρωισμός των χαρακτήρων είναι ανθρώπινος, απρόβλεπτος, σωματικά έκδηλος (πολλές οι εκκρίσεις είναι αλήθεια) και – επιτέλους- σε δόσεις ισορροπημένου χιούμορ και γήινης συγκίνησης.

Τηλεθέαση στα ύψη

Ισχυρές οι επιδόσεις της τηλεθέασης από τις 18 Ιανουαρίου που έκανε πρεμιέρα η 1η σεζόν μέχρι πρόσφατα, που ολοκληρώθηκε, μετά από 6 σφιχτοδεμένα επεισόδια που κυλούν σαν νερό σε 30-40 λεπτά, κατέγραψαν 24-26 εκατομμύρια τηλεθεατές ανά επεισόδιο σε Ευρώπη και Αμερική, και συγκεκριμένα 6,7 εκατομμύρια θεατές στις ΗΠΑ στην πρεμιέρα, αλλά και 9,5 εκατομμύρια στο φινάλε (αύξηση 42% στη διάρκεια της σεζόν). Τα αποτελέσματα μαρτυρούν υψηλά επίπεδα δημοφιλίας και το τρίτο μεγαλύτερο τηλεοπτικό ντεμπούτο στην ιστορία του συνδρομητικού δικτύου. Πιο ψηλά και από την πολυβραβευμένη, «ιατρικού» προσανατολισμού σειρά The Pitt, ένα φαινόμενο της περασμένης τηλεοπτικής σεζόν

Το A Knight of the Seven Kingdoms απολαμβάνει επίσης τη σχεδόν καθολική επιδοκιμασία των τηλεκριτικών και διαθέτει ένα θεόρατο 94% στο site μέτρησης αποδοχής και απόρριψης ταινιών και σειρών Rotten Tomatoes.

Αλλά αυτό που έχει κυρίως σημασία για τη σειρά είναι το περιεχόμενο και η ανανεωτική της φρεσκάδα πάνω στο είδος του TV fantasy (τηλεοπτική φαντασία). Επί της ουσίας: ρεαλισμός, αυτοσαρκασμός, απλότητα και σενάριο-κέντημα στην ψυχή κάθε χαρακτήρα.

Μπορεί να μην υπάρχει εδώ το μεγαλεπήβολο θέαμα του υπερηρωικού έπους, αλλά καθόλου δεν πειράζει, γιατί προκύπτουν εμβόλιμα μάχες μέσα από την υποκειμενική ματιά του κεντρικού ήρωα, που σε τινάζουν από το κάθισμα. Γραμμένες, παιγμένες και σκηνοθετημένες στο υψηλό επίπεδο του GoT, με άψογα στάνταρ παραγωγής σε μικροκλίμακα την οποία νιώθεις στο πετσί σου, χάρη στα αλάνθαστα οργανικά υλικά του ωμού ρεαλισμού τα οποία συνέθεσαν την επιτυχία των πρώτων σεζόν του Game of Thrones. Κοινώς – για τους φίλους του είδους – η αξία της ιπποσύνης και του ηρωισμού ξαναβρίσκει εδώ πυλώνες ανάπτυξης και εξερεύνησης, ακολουθώντας την οδύσσεια ενός περιπλανώμενου νεαρού άντρα, χωρίς ρίζες, με μοναδική παρέα έναν ιπποκόμο με βασιλική καταγωγή.

Η ιστορία

«Κουρασμένο» κάπως από την τελευταία αποπροσανατολισμένη σεζόν του, αλλά και από αυτό το δαιδαλώδες πρίκουελ του House of Dragons που συμβαίνει κάτι εκατοντάδες χρόνια στην μακρινή παρελθοντολογική μυθολογία του συγγραφέα Τζ.Ρ.Ρ. Μάρτιν ενώ σέρνεται ανάμεσα σε δεκάδες ονόματα κληρονόμων και βασιλιάδων του πανίσχυρου, κατάξανθου και δρακογέννητου (!) οίκου Ταργκάριεν, ίντριγκες και φλογοβόλους δράκους τόσο που δεν θες να ξαναδείς μεσαιωνική σαπουνόπερα, το Game of Thrones αποκτά το παρακλάδι που θα του δώσει ενέργεια για την επόμενη δεκαετία. Και σίγουρα μια σειρά – γέφυρα για τους αμύητους στον κόσμο που καθόρισε το υπερηρωικό έπος φαντασίας στην τηλεόραση (2011-2019).

Στην καρδιά της ιστορίας είναι ο δεσμός ανάμεσα σε δύο αντίθετους χαρακτήρες: ο Σερ Ντάνκαν, ο Ψηλός (Ντανκ), ενσαρκωμένος άψογα από τον Ιρλανδό πρώην παίκτη του ράγκμπι, Πίτερ Κλάφεϊ, είναι ένας φτωχός περιπλανώμενος ιππότης και αγαθός γίγαντας με τραυματικό παρελθόν, που παλεύει να βρει κατεύθυνση και ταυτότητα ανάμεσα στον κώδικα της ιπποσύνης και την τραχιά πραγματικότητα του κόσμου γύρω του. Στο πλευρό του έχει τον πιο απρόσμενο ακόλουθο: τον μικροσκοπικό και ευφυή Εγκ, ξυρισμένο σύριζα, παιγμένο από τον 11χρονο Ντέξτερ Σολ Άνσελ από το Λιντς της Αγγλίας, ο οποίος κρύβει επιμελώς την ταυτότητα του πρίγκιπα Έγκον Ταργκάριεν V που είναι (και δεν πολυθέλει).

Αδρά δοσμένη η ιστορία των δύο ηρώων, περίπου 90-100 πριν τα γεγονότα του Game of Thrones, χρησιμεύει ως μια αλληγορία πάνω στην αξία των επιλεγμένων οικογενειακών δεσμών, αλλά και ως ανεκτίμητο buddy tale, ειδικά καθώς οι δύο απρόσμενοι φίλοι ταιριάζουν απόλυτα ως το πιο…αταίριαστο δίδυμο σε όλο το φάσμα των βασιλείων του Γουέστερος. Η βάση της αφήγησης δεν είναι άλλη από τη σειρά «Tales of Doug and Egg» του Μάρτιν, αποτελούμενη από τρεις νουβέλες – The Hedge Knight (Ο ιππότης των περιπλανήσεων, 1998), The Sworn Sword (Ο ένορκος σπαθιστής, 2003) και The Mystery Knight (Ο μυστηριώδης ιππότης, 2010).

Τα συστατικά της επιτυχίας

Η πρώτη τηλεοπτική μεταφορά αυτών των περιπετειών μεταφέρει στην οθόνη τα συμβάντα στις σελίδες του The Hedge Knight και είναι το «παιδί» των συνδημιουργών Άϊρα Πάρκερ, Όουεν Χάρις και Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν. Ο τρόπος που προσεγγίζονται θέματα των ταξικών ανισοτήτων και των μικρών πράξεων καθημερινών ανθρώπων στο μεγάλο αφήγημα της βασιλείας (είναι ή όχι επαναστατική κίνηση το κουκλοθέατρο που στέλνει στον θάνατο έναν δράκο-μαριονέτα των Ταργκάριεν;) συμβάλλει σίγουρα στη ρεαλιστική υφή και το βάθος πεδίου της σειράς.

Παράλληλα, η υπαινικτική σκιά περασμένων εμφυλίων πολέμων και η απειλή νέων φροντίζει επαρκώς για την διατήρηση της πολιτικής έντασης.

Η παρουσία γνωστών ονομάτων του σύμπαντος του GoT, που αποκτούν σάρκα και οστά, όπως ο εκρηκτικός και πλακατζής Λάιονελ Μπαράθεον (Ντάνιελ Ινγκς) ή ο ιππότης με τα όλα του, Μπέλορ Ταργκάριεν, κληρονόμος του Σιδερένιου Θρόνου, αποτελούν το σύστημα αναφορών που θα χαροποιήσει κάθε θαυμαστή του GoT. Με την ίδια ενδεχομένως τόλμη και σκληρότητα που θα το κάνει η υπόσχεση ενός πρωταθλήματος επικράτησης μεταξύ ιπποτών στην πόλη του Άσφορντ, που μετατρέπεται σε ωμή μάχη επικράτησης, βγαλμένη από τα έγκατα της παράδοσης μιας αρχαίας μορφής μονομαχίας («Η δίκη των επτά»). Ή το αναπάντεχο άκουσμα του διάσημου σάουντρακ του Game of Thrones σε ένα ξέσπασμα δοξασμένης ιπποσύνης (δεν επιστρατεύεται η επική ορχήστρα του Ραμίν Τσαγουάντι στο GoT, αλλά η οικεία μουσική οργάνων όπως οι κιθάρες, τα βιολιά και το πιάνο αλά σπαγγέτι γουέστερν ή σε πιο προσωπικό ηχητικό τοπίο).

Δείτε το τρέιλερ της σειράς εδώ:

Ο καλοκάγαθος Ντανκ πορεύεται και ονειρεύεται τη δόξα των ιπποτών. Η δική του οδύσσεια αποκαλύπτει και την ιστορία του Γουέστερος και τις ευρύτερες ψηφίδες του. Ο επόμενος σταθμός στο ταξίδι του είναι στην δεύτερη σεζόν της σειράς, η οποία ξεκινά γυρίσματα στο Μπέλφαστ και στην Ανδαλουσία το ερχόμενο καλοκαίρι και θα κάνει πρεμιέρα το 2027. Στο επίκεντρο; Αλλαγή ύφους και μεταφορά από το υγρό και εύφορο Άσφορντ του Hedge Knight στο φτωχό και μαστιζόμενο από την ξηρασία Ριτς του The Sworn Sword. Εκεί οι Ντανκ και Εγκ μπαίνουν στην υπηρεσία του ηλικιωμένου ιππότη Σερ Γιούστις Όσγκρεϊ και εμπλέκονται άθελά τους σε μια συνωμοσία που τους φέρνει αντιμέτωπους με τον τρομερό Μπράιντεν Ρίβερς (Bloodraven).

Οι σπαθομαχίες θα είναι στη ραχοκοκαλιά του δεύτερου κύκλου και έπεται συνέχεια με τον Μυστηριώδη Ιππότη όπου αποκαλύπτεται μια νέα συνομωσία των Μπλακφάιρ.

INFO Στην Ελλάδα τα τρία διηγήματα του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν κυκλοφορούν σε έναν τόμο με τίτλο «Ο Ιππότης των επτά βασιλείων» (εκδόσεις Anubis). Η 1η σεζόν της σειράς «A Knight of the Seven Kingdoms» προβάλλεται στο HBO Max.