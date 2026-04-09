Μια φάση, ένα ματς και ίσως μία πρόκριση… Η Ατλέτικο Μαδρίτης «άλωσε» τη Βαρκελώνη επικρατώντας 2-0 της Μπαρτσελόνα στον πρώτο προημιτελικό του Champions League, σε αγώνα που κρίθηκε σε μία φάση.

Στο 43΄ ο Κουμπαρσί ανέτρεψε έξω από την περιοχή τον Σιμεόνε, αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη και από το φάουλ που προέκυψε έγινε το 0-1 με εκπληκτική εκτέλεση του Άλβαρες.

Οι «ροχιμπλάνκος» βρήκαν και δεύτερο γκολ στο β΄ ημίχρονο με τον Σόρλοτ και έτσι είναι πλέον το πολύ μεγάλο φαβορί για πρόκριση, ενόψει της ρεβάνς της επόμενης Τρίτης (14/4).

Με το ίδιο σκορ η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε της Λίβερπουλ στο Παρίσι. Συνεχίζει ακάθεκτη η κάτοχος του τίτλου, με σκόρερ τους Ντουέ και Κβαρατσκέλια.