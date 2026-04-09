Ορίστηκε η εκδίκαση της έφεσης που άσκησαν οι τέσσερις επιχειρηματίες κατά της πρωτόδικης απόφασης για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Οι τέσσερις κατηγορούμενοι θα καθίσουν στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας θα καθίσουν στις 11 Δεκεμβρίου 2026.

Η επερχόμενη δίκη θα στηριχθεί στα δεδομένα που προέκυψαν κατά την πολύμηνη και ενδελεχή πρωτοβάθμια διαδικασία. Ωστόσο, η δικαστική έρευνα δεν θα περιοριστεί μόνο στο σκέλος των πλημμελημάτων.

Οι αρχές εστιάζουν πλέον και στη διερεύνηση του κακουργήματος της κατασκοπείας, ενώ ταυτόχρονα εξετάζεται ο ρόλος εννέα επιπλέον προσώπων που φέρονται ως συνεργοί των καταδικασθέντων επιχειρηματιών. Η επέκταση αυτή της έρευνας προσδίδει νέα δυναμική στην υπόθεση, καθώς αναζητούνται οι πλήρεις προεκτάσεις του δικτύου των παρακολουθήσεων.

Ο κίνδυνος της παραγραφής

Κομβικό σημείο της τρέχουσας συγκυρίας αποτελεί η πίεση του χρόνου, καθώς η πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας προειδοποιεί για τον κίνδυνο παραγραφής των αδικημάτων.

Επισημαίνεται ότι η δικαιοσύνη οφείλει να ολοκληρώσει το έργο της με ταχύτητα, προκειμένου να μην καλυφθούν οι ερευνώμενες πράξεις από την πάροδο του χρόνου, γεγονός που θα έπληττε καίρια το αίσθημα δικαίου. Δεδομένου ότι η υπόθεση άπτεται της λειτουργίας του κράτους δικαίου και των δημοκρατικών θεσμών, η ανάγκη για πλήρη διαλεύκανση κρίνεται επιτακτική.

Σημειώνεται ότι, βάσει της πρωτοβάθμιας απόφασης, στους κατηγορούμενους επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 126 ετών στον καθένα, η οποία όμως μετατράπηκε σε οκτώ έτη εκτιτέας ποινής λόγω των περιορισμών που ισχύουν για τα πλημμελήματα.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο κατέστησε σαφές στο σκεπτικό του ότι, σε περίπτωση που η καταδικαστική απόφαση επικυρωθεί από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο, η ποινή θα πρέπει να εκτιθεί πραγματικά.