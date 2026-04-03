Ένας άνδρας στο Περιστέρι πυροβόλησε στον αέρα το βράδυ της Παρασκευής, λίγα μέτρα μακριά από παρέα ανηλίκων.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο δημοτικό γήπεδο Χρυσούπολης Περιστερίου, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους και άμεση κινητοποίηση των αρχών. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι τα παιδιά προσπάθησαν να τραβήξουν βίντεο τη στιγμή που ο άνδρας έβγαλε το πιστόλι και πυροβόλησε.

Η Αστυνομία πραγματοποιεί εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, ενώ στο σημείο βρέθηκαν πέντε κάλυκες

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία του Περιστερίου.