Αντιμέτωποι με αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος είναι οι τρεις τούρκοι υπήκοοι που συνελήφθησαν χθες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αναφορικά με περιστατικό πυροβολισμών, στις 3 Μαρτίου, στη Νέα Μάκρη.

Νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας, οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία, οπλοχρησία, κατοχή πυρομαχικών και παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα. Η υπόθεση ανατέθηκε σε ανακριτή, ενώπιον του οποίου θα οδηγηθούν οι κατηγορούμενοι για τις απολογίες τους.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Σύμφωνα με τα στοιχεία των διωκτικών αρχών, οι τρεις δράστες άνοιξαν πυρ εναντίον διερχόμενου αυτοκινήτου, έξω από σούπερ μάρκετ στη λεωφόρο Μαραθώνος και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Στο σημείο είχαν εντοπιστεί επτά κάλυκες, ενώ το όχημα που είχε δεχθεί τις σφαίρες, εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο στον Διόνυσο.

Οι συλλήψεις προέκυψαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση του ελληνικού «FBI» σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η οποία οδήγησε αρχικά σε τέσσερις προσαγωγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους κρατούμενους βρίσκεται και ένας από τους φυσικούς δράστες της επίθεσης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται στη συμπρωτεύουσα για τον εντοπισμό ακόμη ενός εμπλεκόμενου ατόμου.

​Η υπόθεση αφορά το αιματηρό επεισόδιο της 3ης Μαρτίου στη λεωφόρο Μαραθώνος, όταν οι δράστες, μετά από συμπλοκή μέσα σε σούπερ μάρκετ, έστησαν καρτέρι στον «στόχο» τους. Αφού τον παρακολουθούσαν για 10 λεπτά, από την απέναντι πλευρά του δρόμου, τον πλησίασαν τη στιγμή που επιβιβάστηκε στο όχημά του και το «γάζωσαν» με τουλάχιστον επτά σφαίρες, πριν διαφύγουν πεζοί στα γύρω στενά. Οι αρχές εξετάζουν πλέον τις διασυνδέσεις των συλληφθέντων και το κίνητρο της επίθεσης, η οποία φαίνεται να αποτελεί ξεκαθάρισμα λογαριασμών.