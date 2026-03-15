Στη σύλληψη τριών τούρκων υπηκόων προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. το πρωί της Κυριακής, για το επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε στις 3 Μαρτίου στη Νέα Μάκρη. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες και ο φερόμενος ως φυσικός δράστης της επίθεσης, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό ακόμη ενός εμπλεκόμενου.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Κατά τη διάρκειά της έγιναν τέσσερις προσαγωγές, από τις οποίες οι τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται το άτομο που είχε ταυτοποιηθεί ως ο δράστης που πυροβόλησε, καθώς και ακόμη ένας συνεργός του. Ο τρίτος συλληφθείς φέρεται να ήταν ο οδηγός του οχήματος, που μετέφερε τους δράστες στο σημείο της επίθεσης και στη συνέχεια τους απομάκρυνε.

Άλλο ένα άτομο που εντοπίστηκε, κατά την επιχείρηση, συνελήφθη για παραβίαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, χωρίς να συνδέεται με το περιστατικό.

Η δικογραφία και οι έρευνες

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίζεται δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ κατά τις έρευνες των αστυνομικών σε χώρους που συνδέονται με τους υπόπτους, εντοπίστηκαν σφαίρες.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν τη Δευτέρα στον εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό ακόμη ενός μέλους της ομάδας. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν έρευνες και στη Θεσσαλονίκη, χωρίς μέχρι στιγμής αποτέλεσμα.

Το χρονικό των πυροβολισμών

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 3 Μαρτίου στη λεωφόρο Μαραθώνος, στη Νέα Μάκρη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, τρεις τούρκοι υπήκοοι είχαν νωρίτερα έντονο διαπληκτισμό με έναν ομοεθνή τους, μέσα σε σούπερ μάρκετ της περιοχής.

Λίγο αργότερα, βγήκαν από το κατάστημα και κινήθηκαν στο απέναντι πεζοδρόμιο. Όταν ο τέταρτος εμπλεκόμενος επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του, ένα μαύρο Audi, πέρασε από το σημείο και οι δράστες άνοιξαν πυρ εναντίον του οχήματος.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν επτά κάλυκες και ένα πλήρες φυσίγγιο των 9 χιλιοστών. Από τους πυροβολισμούς δεν υπήρξε τραυματισμός.

Το εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο

Λίγη ώρα μετά το περιστατικό, το όχημα που δέχθηκε τα πυρά, εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο στην οδό Αιολίδος, στον Διόνυσο. Το αυτοκίνητο έφερε εμφανείς τρύπες από σφαίρες, χωρίς ωστόσο να εντοπιστούν ίχνη αίματος στο εσωτερικό του.

Από τον έλεγχο των στοιχείων προέκυψε ότι το όχημα ήταν δηλωμένο στο όνομα γυναίκας από την Τουρκία.

Σενάριο «πολέμου» της τουρκικής μαφίας

Οι ελληνικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με τη δράση τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων, που βρίσκονται σε σύγκρουση για τον έλεγχο παράνομων δραστηριοτήτων με μεγάλα οικονομικά οφέλη.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ερευνητών, το επεισόδιο ενδέχεται να αποτελεί άλλον έναν κρίκο στην αλυσίδα αντιπαραθέσεων μεταξύ ομάδων της λεγόμενης τουρκικής μαφίας, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν μεταφέρει μέρος της δράσης τους και στην Ελλάδα.