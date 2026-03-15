Σε 4 προσαγωγές έχει προχωρήσει το Ελληνικό FBI για την υπόθεση με τους πυροβολισμούς με εμπλεκόμενους Τούρκους υπηκόους πριν από μια εβδομάδα στην Νέα Μάκρη. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες η μια εκ των τριών αναμένεται να μετατραπεί σε σύλληψη.

Ωστόσο, οι αρχές πραγματοποιούν παράλληλα έρευνες σε δύο σπίτια στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Τρίτης (03/03) στη λεωφόρο Μαραθώνος. Τρεις Τούρκοι υπήκοοι βρίσκονταν έξω από σούπερ μάρκετ όταν ένα αυτοκίνητο σταμάτησε στο σημείο και δύο άτομα που επέβαιναν σε αυτό κατέβηκαν και άνοιξαν πυρ.

Μετά τους πυροβολισμούς, όλοι οι εμπλεκόμενοι διέφυγαν από το σημείο, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με αντιπαράθεση μεταξύ εγκληματικών ομάδων από την Τουρκία, καθώς παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στην Αττική.