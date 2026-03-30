Σε μια απρόσμενη περιπέτεια μετατράπηκε η εκπαιδευτική εκδρομή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας στη Γαύδο, όπου μαθητές και γονείς ταξίδεψαν για να συμμετάσχουν στον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου.

Αντί όμως για μια σύντομη επίσκεψη, περίπου 47 άτομα παραμένουν στο νησί μέχρι σήμερα, 30 Μαρτίου, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες έχουν κρατήσει δεμένο το πλοίο της γραμμής. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον προσωρινό αποκλεισμό των επισκεπτών, αναδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τις ιδιαιτερότητες των μετακινήσεων στα ακριτικά νησιά.

Την ίδια στιγμή, ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε ετοιμότητα για την ασφαλή επιστροφή τους. Όπως έγινε γνωστό, εάν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέψουν την εκτέλεση του δρομολογίου, εξετάζεται η αποστολή φρεγάτας του Πολεμικού Ναυτικού για τον απεγκλωβισμό των μαθητών και των συνοδών τους.