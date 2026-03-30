Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για μεγάλη φωτιά που ξέσπασε επί της οδού Κάλβου στου Γκύζη, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα.
Ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστό εάν υπάρχουν μέσα εγκλωβισμένα άτομα.
Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες, 9 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 30, 2026