Μια νέα τραγωδία σημειώθηκε στην Κρήτη, προκαλώντας θλίψη στην τοπική κοινωνία, καθώς ένας άνδρας, γιατρός στο Ηράκλειο, έδωσε τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα στο Ηράκλειο, όπου ο 67χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του.

Το άψυχο σώμα του βρήκε η σύζυγός του, η οποία ειδοποίησε άμεσα τις αρχές σε κατάσταση σοκ.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο άνδρας είχε ήδη καταλήξει.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί η αστυνομία, η οποία διενεργεί έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.

Άφησε σημειώμα

Η τραγική είδηση έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία, με τον άτυχο παθολόγο να εντοπίζεται απαγχονισμένος μέσα στο σπίτι του από τη σύζυγό του. Οι αρχές που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν και ένα σημείωμα που φέρεται να άφησε ο 68χρονος.

Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία

Ο εκλιπών είχε διαγράψει πολυετή πορεία στον χώρο της υγείας, έχοντας υπηρετήσει επί σειρά ετών ως διευθυντής σε Κέντρο Υγείας στην ενδοχώρα της Κρήτης, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα τόσο στους συναδέλφους όσο και στους ασθενείς του.

Οι συνθήκες που οδήγησαν στην τραγική αυτή εξέλιξη διερευνώνται, ενώ όσοι τον γνώριζαν κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο με πορεία και αναγνώριση στον τομέα του, γεγονός που καθιστά την απώλειά του ακόμη πιο δύσκολα διαχειρίσιμη.