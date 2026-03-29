Σε μια ανάρτηση με πολλούς αποδέκτες προχώρησε τα ξημερώματα της Κυριακής ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά από τη νέα ήττα των Μιλγουόκι Μπακς από τους Σπερς.

Ο Greek Freak προχώρησε σε ανάρτηση δύο φωτογραφίων από την αποθεραπεία του, καθώς είναι εκτός αγώνων από τις 16 Μαρτίου όταν και τραυματίστηκε στο γόνατο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγραψε στην ανάρτήση του στα social media:

«Το να προσεύχεστε για την πτώση μου δεν σας κάνει θρήσκους», έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram ο Greek Freak. Πρόκειται για στίχους του τραγουδιού του Jack Harlow: «Churchill Downs».