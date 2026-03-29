Ο Ιταλός οδηγός της Mercedes, Κίμι Αντονέλι, θριάμβευσε και στο Grand Prix της Ιαπωνίας, που διεξήχθη στην πίστα της Σουζούκα. Ο 19χρονος «πιλότος», έγινε ο νεαρότερος επικεφαλής στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, καθώς είχε επικρατήσει και στο Grand Prix της Σανγκάης, στην Κίνα, πριν από δύο εβδομάδες και πλέον είναι το φαβορί για την κατάκτηση του εφετινού τίτλου στη Formula 1. Πίσω από τον Αντονέλι στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Όσκαρ Πιάστρι, σε μία από τις εκπλήξεις του αγώνα. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Σαρλ Λεκλέρκ.

Ο νεαρός Ιταλός επωφελήθηκε από το safety car, εκμεταλλεύτηκε στο 100% το μονοθέσιό του και έγραψε ιστορία, όντας ο νεότερος οδηγός στην ιστορία της Formula 1 που ηγείται του πρωταθλήματος. Πήρε τη δεύτερη νίκη στην καριέρα του, μετά την Κίνα, και βάζει πλώρη για… τίτλο!

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Όσκαρ Πιάστρι. Η McLaren επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά από καιρό και έδειξε ξανά τον παλιό καλό εαυτό της. Την τρίτη θέση κατέκτησε ο Σαρλ Λεκλέρ, έπειτα από «σκληρή» μάχη με τον Τζορτζ Ράσελ.

Ο Βρετανός εν τέλει περιορίστηκε στην τέταρτη θέση, με τον Λάντο Νόρις να κατακτά την πέμπτη θέση στην… εκπνοή του αγώνα. Ο Βρετανός της McLaren πάλεψε με τον Λιούις Χάμιλτον στους τελευταίους γύρους και βγήκε νικητής. Ο οδηγός της Ferrari έμεινέ έκτος, παρότι βρέθηκε στην αρχή να διεκδικεί μια θέση στο βάθρο.

Πιερ Γκασλί και Μαξ Φερστάπεν προσέφεραν αρκετό θέαμα στο κοινό. Ο Γάλλος διατηρήθηκε στην έβδομη θέση, παρά τις πολλαπλές προσπάθειες του Βρετανού για προσπέραση, ο οποίος τελικά τερμάτισε όγδοος. Ένατος βρέθηκε ο Λίαμ Λόσον, ενώ τη βαθμολογική δεκάδα έκλεισε ο Έστεμπαν Όκον.