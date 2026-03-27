Με επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ, ο ισπανός πρωθυπουργός και πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς αναδεικνύει τον ρόλο του κόμματος στο ευρωπαϊκό προοδευτικό στρατόπεδο. Όπως σημειώνει, η Χαριλάου Τρικούπη «μπορεί να κάνει τη διαφορά» και αποτελεί «βασικό εταίρο» στην κοινή προσπάθεια για μια πιο δίκαιη κοινωνία.

Παράλληλα, υπογραμμίζει τη διαχρονική συμβολή του κόμματος, κάνοντας λόγο για μια «ισχυρή διεθνιστική παράδοση» και ενεργό συμμετοχή στους αγώνες, για ένα σύστημα βασισμένο σε κανόνες και κοινωνική δικαιοσύνη.

Μήνυμα για κράτος δικαίου και δικαιώματα

Ο Πέδρο Σάντσεθ στέκεται ιδιαίτερα στον αγώνα για το κράτος δικαίου, εκφράζοντας την αλληλεγγύη του προς τον Νίκο Ανδρουλάκη. Τονίζει ότι τα προοδευτικά κόμματα οφείλουν να βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή» για κρίσιμα ζητήματα όπως:

η ειρήνη

το διεθνές δίκαιο

η ισότητα των φύλων

τα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για προτεραιότητες που αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε ένα ολοένα πιο σύνθετο διεθνές περιβάλλον.

«Όχι στον πόλεμο» – Αιχμές για διεθνείς συγκρούσεις

Ο ισπανός πρωθυπουργός επαναλαμβάνει τη θέση του κατά των μονομερών στρατιωτικών ενεργειών, δηλώνοντας πως «είπα όχι στον πόλεμο», καθώς – όπως σημειώνει – αυτές παραβιάζουν τους κανόνες που θεμελιώθηκαν μετά τις τραγωδίες των δύο παγκόσμιων πολέμων.

Κάνει ειδική αναφορά σε κρίσιμα διεθνή μέτωπα, όπως η Ουκρανία και η Γάζα, επισημαίνοντας την ανάγκη για συνεπή και σαφή στάση της διεθνούς κοινότητας.

Η ανάγκη για προοδευτικές κυβερνήσεις

Στο επίκεντρο της επιστολής βρίσκεται η ανάγκη πολιτικής κινητοποίησης των προοδευτικών δυνάμεων. Ο Σάντσεθ τονίζει ότι η παρουσία τους στην εξουσία είναι «κρίσιμη για την Ευρώπη και για όλες τις ηπείρους».

Όπως εξηγεί, μόνο μέσα από τέτοιες κυβερνήσεις, μπορούν να διασφαλιστούν βασικά κοινωνικά αγαθά, όπως:

η προσιτή στέγαση

η ισότιμη πρόσβαση στην υγεία

η ποιοτική εκπαίδευση

Ευχές για το Συνέδριο και το πολιτικό μέλλον

Κλείνοντας την επιστολή του, ο ισπανός πρωθυπουργός εύχεται ένα «παραγωγικό Συνέδριο» στο ΠαΣοΚ και εκφράζει την πεποίθηση ότι το κόμμα θα καταγράψει θετικά αποτελέσματα στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του στο ευρωπαϊκό προοδευτικό σκηνικό.

Η επιστολή Σάντσεθ

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2026

Επιστολή Πέδρο Σάντσεθ, Πρωθυπουργού Ισπανίας και Προέδρου Σοσιαλιστικής Διεθνούς στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ

Αγαπητά μέλη του ΠΑΣΟΚ,

Αγαπητέ Νίκο,

Ως Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς και εκ μέρους του Ισπανικού Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος (PSOE), θα ήθελα να σας απευθύνω τους θερμότερους χαιρετισμούς για το Συνέδριό σας.

Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα με διεθνιστική παράδοση και διαθέτει μια σημαντική ιστορική πορεία για το προοδευτικό κίνημα στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Ως πολύτιμο μέλος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, έχει πάντοτε συμβάλει στις προσπάθειες για μια πιο δίκαιη, βασισμένη σε κανόνες, διεθνή κοινωνία.

Αγαπητέ Νίκο,

παρακολουθούμε με αλληλεγγύη τον αγώνα σου για το κράτος δικαίου και ένα δίκαιο σύστημα απονομής δικαιοσύνης.

Σήμερα, τα κόμματά μας οφείλουν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την προώθηση της ειρήνης, του διεθνούς δικαίου, της ισότητας των φύλων, καθώς και των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων.

Το διεθνές περιβάλλον είναι πιο σύνθετο από ποτέ. Είπα «όχι στον πόλεμο», διότι δεν μπορούμε να στηρίξουμε μονομερείς πρωτοβουλίες, που παραβιάζουν τους κανόνες που επιχειρήσαμε να καθιερώσουμε μετά τις καταστροφικές συνέπειες δύο παγκόσμιων πολέμων. Οφείλουμε να είμαστε συνεπείς. Για τον λόγο αυτό, λάβαμε επίσης σαφή θέση όσον αφορά στην Ουκρανία και στη Γάζα.

Είναι ύψιστης σημασίας να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να κινητοποιηθούμε, διότι χρειαζόμαστε προοδευτικά κόμματα στην κυβέρνηση. Αυτό είναι κρίσιμο για την Ευρώπη, κρίσιμο για όλες τις ηπείρους. Αποτελεί τη μοναδική δυνατότητα για να διασφαλίσουμε για όλους τους πολίτες το δικαίωμα στην προσιτή στέγαση, καθώς και την ισότιμη πρόσβαση στην υγεία και την εκπαίδευση.

Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που μπορεί να κάνει τη διαφορά και αποτελεί βασικό εταίρο στην κοινή μας προσπάθεια.

Σας εύχομαι ένα ιδιαίτερα παραγωγικό Συνέδριο και εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλες τις μελλοντικές εκλογικές διαδικασίες.

Pedro Sánchez Pérez-Castejón

Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς