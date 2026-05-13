Η Σερτάμπ Ερενέρ αποκάλυψε πως αρνήθηκε την πρόταση να εμφανιστεί στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, επικαλούμενη τις διεθνείς πολιτικές εξελίξεις που επικρατούν αυτή την περίοδο.

Η δημοφιλής τουρκάλα τραγουδίστρια, η οποία χάρισε τη νίκη στην Τουρκία το 2003 με το εμβληματικό Everyway That I Can, αποκάλυψε ότι δέχθηκε πρόσκληση να επιστρέψει στη σκηνή της Eurovision για την επετειακή 70ή διοργάνωση στη Βιέννη, ωστόσο επέλεξε να μην αποδεχθεί την πρόταση.

Μιλώντας στο Wiwibloggs, η Ερενέρ ανέφερε πως η παρούσα πολιτική κατάσταση παγκοσμίως επηρέασε την απόφασή της, ενώ σημείωσε ότι είχε ήδη προγραμματισμένη συναυλία στις 16 Μαΐου. «Θα σας πω κάτι που δεν γνωρίζετε. Με κάλεσαν στη Βιέννη για τον μεγάλο τελικό της Eurovision ώστε να τραγουδήσω στη σκηνή. Όμως, εξαιτίας της πολιτικής κατάστασης που επικρατεί σήμερα στον κόσμο, δεν ήθελα να βρίσκομαι εκεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.