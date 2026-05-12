Σκληρή κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς αναφορικά με την ακρίβεια ασκούν οι πολίτες στην κυβέρνηση, όπως καταγράφει δημοσκόπηση της Interview, ενώ την ίδια ώρα προτίθενται να ψηφίσουν το κυβερνών κόμμα σε ποσοστό 26,8%.

Και αυτή δεν είναι η μόνη αντίφαση στo εκλογικό Σώμα καθώς οι πολίτες θεωρούν αναμφίβολα ως δεύτερο κόμμα το ΠαΣοΚ, ωστόσο στην πρόθεση ψήφου των πολιτών Ανδρουλάκης – Τσίπρας φαίνονται να δίνουν σκληρή «μάχη» σώμα με σώμα.

Δεύτερο κόμμα το ΠαΣοΚ

Οι πολίτες σε ποσοστό 49,1% πιστεύουν ότι δεύτερο κόμμα θα είναι το ΠαΣοΚ ενώ την ίδια ώρα, όσον αφορά την πρόθεση ψήφου σε ποσοστό 13,7% ψηφίζουν Τσίπρα έναντι του 13,2% που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν Ανδρουλάκη.

Αναλυτικότερα, στο ερώτημα «αν υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, ποιο από τα παρακάτω κόμματα πιστεύετε ότι θα είναι δεύτερο;», το 49,1% των ερωτηθέντων απαντά το ΠΑΣΟΚ, ενώ το 22,9% εκτιμά ότι τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα καταλάβει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Ακολουθεί το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού με 11,9%, ενώ το 9,4% θεωρεί ότι δεύτερο θα αναδειχθεί κάποιο άλλο κόμμα.

Η πρόθεση ψήφου

Σταθερά στην πρώτη θέση και με προβάδισμα άνω των δέκα ποσοστιαίων μονάδων το κυβερνών κόμμα, σταθερά πρώτο στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων με ποσοστό 26,8%

Το κόμμα Τσίπρα συγκεντρώνει το 13,7% και το ΠΑΣΟΚ 13,2%. Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού καταγράφεται στο 7,8%.

Ακολουθούν: ΚΚΕ: 5.2%, Ελληνική Λύση: 5.1%, Πλεύση Ελευθερίας: 4,9%, Φωνή Λογικής: 3.3%, ΜέΡΑ25: 2,7%, Δημοκράτες: 1,8%, ΣΥΡΙΖΑ: 0,9

Νίκη: 0.8%, Νέα Αριστερά: 0,6%

Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος

Οσον αφορά την εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία απολαμβάνει ποσοστό 30,1% ενώ στη δεύτερη θέση εμφανίζεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 15,1%, ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 14,9%, σε απόσταση οριακών διαφορών.

Ακολουθεί το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού με 8.7%, το ΚΚΕ με 5,8%, η Ελληνική Λύση με 5,7% και η Πλεύση Ελευθερίας με 5.5%.

Το φράγμα του 3% για εισαγωγή στο Κοινοβούλιο ξεπερνούν η Φωνή Λογικής και το ΜέΡΑ25.

Εκτός βουλής με ποσοστό στο 2% ακολουθούν οι Δημοκράτες, ενώ αρκετά χαμηλά βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1%. Νίκη και Νέα Αριστερά λαμβάνουν ποσοστό 0,9 και 0,7% αντίστοιχα.

Για τις πρόωρες εκλογές

Σχεδόν μοιρασμένο είναι το ποσοστό των πολιτών όσον αφορά την εκτίμησή τους για τον αν ο Πρωθυπουργός θα πάει σε πρόωρες εκλογές ή όχι. Στο ερώτημα εάν «κατά την απόψή σας ο πρωθυπουργός θα πάει σε πρόωρες εκλογές ή θα εξαντλήσει την τετραετία» οι πολίτες απαντούν ως εξής: Το 45.4% έχει την εκτίμηση ότι θα οδηγηθούμε σε πρόωρες κάλπες, ενώ από την άλλη ποσοστό 50% απαντά πως η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία.

Ο καλύτερος πολιτικός αρχηγός

Οσον αφορά την άποψη των πολιτών για τον καλύτερο πολιτικό αρχηγό πρώτος αναδεικνύεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεύτερο ο κανένας και ακολουθούν Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Καρυστιανού, Κουτσούμπας, Βελόπουλος, Κωνσταντοπούλου, Λατινοπούλου, Κασσελάκης, Σακελλαρίδης, Φάμελλος, Νατσιός.

Η ακρίβεια

Οσον αφορά την ακρίβεια, ενδεικτικοί είναι οι δύο πίνακες που ακολουθούν. Ο ένας αφορά το τι έχουν περικόψει οι πολίτες προκειμένου να την αντιμετωπίσουν, ενώ στο δεύτερο πίνακα σε ποσοστό 26,0 πιστεύουν πως θα βοηθούσε η μείωση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης που η κυβέρνηση εξακολουθεί να μην «αγγίζει» ενώ την ίδια ώρα σε μικρά μονοψήφια ποσοστά εγκρίνουν την επιδοματική πολιτική της κυβέρνησης για full pass, market pass και άλλα.