Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Τα σενάρια των εκλογών βρίσκονται στο επίκεντρο των περισσότερων συζητήσεων αυτή την περίοδο, καθώς με τον ένα ή τον άλλο η χώρα έχει εισέλθει στην τελευταία στροφή της κυβερνητικής θητείας και, ως γνωστόν, η εκλογολογία και οι προβλέψεις γύρω από το αποτέλεσμα της επερχόμενης είναι από τα πιο δημοφιλή θέματα που απασχολούν το πολιτικό προσωπικό.

Η συγκεκριμένη εισαγωγή έγινε προκειμένου να μεταφερθούν οι εκτιμήσεις που συνεργάτης του Βηματοδότη απέσπασε από υπουργό με εμπειρία στην ανάλυση των μετρήσεων και των διαθέσεων του εκλογικού σώματος.

Από τις πληροφορίες που μεταφέρθηκαν στον Βηματοδότη, προκύπτει, αφενός, ότι η Μαρία Καρυστιανού, σε πείσμα του δημοσκοπικού ρεύματος που εμφανίζεται ότι εξακολουθεί να έχει, θα είναι πολύ δύσκολο να καταφέρει στο τέλος να μπει στη Βουλή. Αφετέρου, εκτιμάται, ότι με επτακομματική σύνθεση στην επόμενη Βουλή, η ΝΔ θα μπορούσε να κατακτήσει τον στόχο της αυτοδυναμίας αν αθροιστούν στο 18 με 20% οι δυνάμεις των κομμάτων που θα μείνουν εκτός Βουλής. Και οι δύο αυτές εκτιμήσεις κρίνονται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες.