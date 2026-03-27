Στην τελική ευθεία έχει μπει η αντίστροφη μέτρηση για το συνέδριο του ΠαΣοΚ. Από το πρωί της Πέμπτης στον χώρο του κλειστού γυμναστηρίου του taekwondo στο Παλαιό Φάληρο, στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη επέβλεπαν τις διαδικασίες για την έναρξη του συνεδρίου και βοηθούσαν τους εργάτες.

Τοποθετήθηκαν μηχανήματα ελέγχου, αεροπορικού τύπου, που θα ελέγχουν εξονυχιστικά όποιον μπαίνει στον χώρο συνεδρίου, κάτι που δείχνει πως τα μέτρα ασφαλείας θα είναι αυξημένα. Μπήκαν τα τραπεζάκια στην είσοδο, στα οποία θα γίνεται η ταυτοποίηση των συνέδρων και στη συνέχεια θα λαμβάνουν την διαπίστευση τους. Καρέκλες τοποθετήθηκαν ομοιόμορφα στην αρένα. Ωστόσο, ξεχωρίζει η μεγάλη οθόνη που βρίσκεται στον χώρο και είναι πίσω από το βήμα των ομιλητών και δίπλα από το προεδρείο του συνεδρίου.

Με αυτά τα δεδομένα και με τους καλύτερους οιωνούς, μιας και υπάρχει καλή διάθεση από όλες τις πλευρές, ώστε να μην υπάρξουν διαφωνίες και πολιτικές διαφοροποιήσεις, ξεκινάει σήμερα το απόγευμα το 4ο τακτικό συνέδριο του ΠαΣοΚ.

Το πρόγραμμα

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του συνεδρίου, από τις 12:00 μέχρι τις 18:00 θα δίνονται οι διαπιστεύσεις στους συνέδρους. Στις 18:00 είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει το συνέδριο, με εναρκτήρια ομιλία αυτή του γραμματέα της ΚΟΕΣ Γιάννη Βαρδακαστάνη.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η συγκρότηση του προεδρείου που θα αποτελείται από 15 μέλη, καθώς και η συγκρότηση της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής. Μόλις ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες και ανακοινωθεί και το όνομα του πρόεδρου του συνέδριου, που αναμένεται να είναι ο Κώστας Σκανδάλιδης, τότε θα ακολουθήσει η ομιλία του προέδρου του ΠαΣοΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Ενώ αμέσως μετά θα προβληθούν μηνύματα σοσιαλιστών ηγετών και θα απευθύνουν χαιρετισμό εκπρόσωποι κόμματων.

Το Σάββατο, από τις 09:00 το πρωί μέχρι τις 22:00 σύνεδροι που έχουν γραφτεί στον κατάλογο ομιλητών θα τοποθετούνται ο ένας μετά τον άλλον.

Παράλληλα από τις 10:30 μέχρι τις 11:00 θα γίνουν οι εισηγήσεις των τριών κειμένων του συνεδρίου, πρόκειται για το κείμενο προγράμματος που θα το εισηγηθεί ο Λευτέρης Καρχιμάκης, αυτό τις λειτουργίας οργανώσεων και καταστατικού που θα το εισηγηθεί ο Ηρακλής Δρούλιας και αυτό για την εθνική στρατηγική που το έγραψε ο Κώστας Σκανδαλίδης, όμως θα το αναγνώσει ο Δημήτρης Μάντζος

Τη δεύτερη ημέρα ξεχωρίζει επίσης και η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου και αυτή του πρώην προέδρου του ΠαΣοΚ και αντιπρόεδρου Κυβέρνησης Ευάγγελου Βενιζέλου που θα πραγματοποιηθούν στις 12:30 και 13:00 αντίστοιχα.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα υπάρχουν και παράλληλες θεματικές συζητήσεις για θέματα όπως η Συνταγματική Αναθεώρηση, η Άμυνα και Εξωτερική Πολιτική, η ομογένεια, η εργασία και τα δικαιώματα των εργαζομένων, η διεύρυνση και άλλα θέματα όπως η υγεία, η πρόνοια και η στέγαση που θα αναπτυχθούν σε τραπέζι διαλόγου με τίτλο «η Κοινωνία σε πρώτη προτεραιότητα».

Ενώ την Κυριακή θα ολοκληρωθεί η διαδικασία του 4ου τακτικού συνεδρίου του ΠαΣοΚ με την ψηφοφορία για ανάδειξη μελών στην νέα Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, καθώς και την ανάδειξη περιφερειακών συμβουλίων