Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Μια και τα drones έχουν πολλή πέραση τις τελευταίες ημέρες, ενδιαφέρον παρουσιάζει μια είδηση από την άλλη πλευρά του Αιγαίου, καθώς ως γνωστόν και οι γείτονες ασχολούνται κατά κόρον με τα μη επανδρωμένα, αναφέρει ο Βηματοδότης.

Εκεί, λοιπόν, στη μεγάλη βιομηχανία κατασκευής drones, την Baykar, ιδιοκτησίας της ευρύτερης οικογένειας Ερντογάν, βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες η βασίλισσα του Βελγίου Ματθίλδη. Τι δουλειά όμως έχει μια βασίλισσα στον… πόλεμο;

Σύμφωνα με τον Βηματοδότη, η Ματθίλδη ήταν επικεφαλής της «Βελγικής Οικονομικής Αποστολής», η οποία επισκέφθηκε την Τουρκία, προκειμένου να αναζητήσει εμπορικές και άλλες ευκαιρίες διμερούς συνεργασίας.

Η βασίλισσα, όμως, δεν πήγε μόνη της στην Κωνσταντινούπολη. Συνοδευόταν από τον αναπληρωτή πρωθυπουργό του Βελγίου, τον υπουργό Εξωτερικών και τον υπουργό Άμυνας. Βέλγοι και Τούρκοι είναι εταίροι και στο ΝΑΤΟ, με τους πρώτους όπως φαίνεται να ενδιαφέρονται γενικώς για τα drones, αλλά και να στηρίζουν τη συμμετοχή της Άγκυρας στο εγχείρημα της ευρωπαϊκής αμυντικής αυτονομίας, αλλά και γενικώς στην υπό σχεδιασμό αρχιτεκτονική ασφαλείας. Αυτά, βεβαίως, είναι γνωστά στην Αθήνα.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Όλα τα μηνύματα, πάντως, που φθάνουν τις τελευταίες ημέρες στην ελληνική πρωτεύουσα καλούν σε ενίσχυση των αντίστοιχων δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων, με έμφαση φυσικά τι άλλο; Στις νέες τεχνολογίες και την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών.