Με φόντο το Στάδιο Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο και σε κλίμα ενότητας, ξεκινά σήμερα το απόγευμα το 4ο Τακτικό Συνέδριο του ΠαΣοΚ, σηματοδοτώντας μια κρίσιμη καμπή για τη Χαριλάου Τρικούπη.

Οι προετοιμασίες στον χώρο ολοκληρώθηκαν υπό την επίβλεψη κομματικών στελεχών, με την εικόνα της μεγάλης οθόνης πίσω από το βήμα των ομιλητών να δεσπόζει στην αρένα. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί φέτος στα αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με μηχανήματα ελέγχου αεροπορικού τύπου στην είσοδο, ενώ οι διαδικασίες ταυτοποίησης και διαπίστευσης των συνέδρων αναμένεται να κυλήσουν ομαλά.

Με τις εσωκομματικές διαφωνίες να παραχωρούν τη θέση τους στη «γραμμή» της συσπείρωσης, το συνέδριο ξεκινά με τους καλύτερους οιωνούς, επιδιώκοντας να εκπέμψει ένα ισχυρό μήνυμα πολιτικής ετοιμότητας και ανανέωσης.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα είναι ανάμεσα σε εκείνους που θα μιλήσουν, κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας.

Δείτε ζωντανά το συνέδριο του ΠαΣοΚ

Το πρόγραμμα

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του συνεδρίου, από τις 12:00 μέχρι τις 18:00 θα δίνονται οι διαπιστεύσεις στους συνέδρους. Στις 18:00 είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει το συνέδριο, με εναρκτήρια ομιλία αυτή του γραμματέα της ΚΟΕΣ Γιάννη Βαρδακαστάνη.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η συγκρότηση του προεδρείου που θα αποτελείται από 15 μέλη, καθώς και η συγκρότηση της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής. Μόλις ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες και ανακοινωθεί και το όνομα του πρόεδρου του συνέδριου, που αναμένεται να είναι ο Κώστας Σκανδάλιδης, τότε θα ακολουθήσει η ομιλία του προέδρου του ΠαΣοΚ Νίκου Ανδρουλάκη.

Αμέσως μετά θα προβληθούν μηνύματα σοσιαλιστών ηγετών και θα απευθύνουν χαιρετισμό εκπρόσωποι κόμματων.