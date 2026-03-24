Το νέο τεύχος του Vita κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή 29 Μαρτίου με ΤΟ ΒΗΜΑ, φέρνοντας στο προσκήνιο όλα όσα διαμορφώνουν σήμερα μια πιο υγιή, ισορροπημένη και ουσιαστική καθημερινότητα. Με οδηγό την επιστημονική γνώση και στόχο την πρακτική εφαρμογή της, το περιοδικό γίνεται ένας πολύτιμος σύμμαχος ευεξίας για τον σύγχρονο άνθρωπο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το μεγάλο αφιέρωμα Generation Health, που μας καλεί να ανακαλύψουμε τις καταιγιστικές αλλαγές οι οποίες μεταμορφώνουν την υγεία μας. Παράλληλα, παρουσιάζονται οι τελευταίες εξελίξεις σε κρίσιμα ζητήματα όπως η μακροζωία και η μικροβιακή αντοχή, φωτίζοντας όσα πρέπει να γνωρίζουμε σήμερα για το αύριο της υγείας.

Το νέο τεύχος δίνει απαντήσεις και σε καθημερινά ερωτήματα που μας απασχολούν, όπως τι ισχύει τελικά με τα αβγά και τη χοληστερόλη, ενώ προσεγγίζει την εποχική μετάβαση με πρακτικό τρόπο: από τη νηστεία στο πασχαλινό τραπέζι, με ισορροπία, λιγότερες θερμίδες και χωρίς επιβαρύνσεις για τον οργανισμό.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις ανοιξιάτικες αλλεργίες, με χρήσιμες οδηγίες και απλά tips για την πρόληψη και την αντιμετώπισή τους, την ώρα που το slow aging αναδεικνύεται ως η νέα φιλοσοφία φροντίδας, αφήνοντας πίσω την πίεση της «τέλειας εικόνας» και επενδύοντας στη φυσική ευεξία και τη διάρκεια στον χρόνο.

Για όσους αναζητούν διεξόδους από το στρες της καθημερινότητας, το rage workout προτείνεται ως μια δυναμική και απελευθερωτική μορφή άσκησης, που συνδυάζει τη σωματική κίνηση με τη συναισθηματική εκτόνωση.

Ξεχωριστή θέση στο τεύχος κατέχει και το αφιέρωμα στο παιδί, με ιδέες και συμβουλές για γονείς: από τις πρώτες βόλτες με το μωρό και τη σημασία της επαφής με τη φύση, μέχρι την οργάνωση αξέχαστων οικογενειακών διακοπών και τρόπους για να κρατήσουμε τα παιδιά μακριά από τις οθόνες.

Στο εξώφυλλο, η ταλαντούχα ηθοποιός Ντένια Ψυλλιά, που ξεχωρίζει στη δημοφιλή σειρά «Η Γη της Ελιάς», μιλά στο Vita για τη δική της προσέγγιση στην ευεξία και αποκαλύπτει τα μυστικά που τη βοηθούν να διατηρεί ισορροπία στη ζωή και την καθημερινότητά της.