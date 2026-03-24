Την Κυριακή 29 Μαρτίου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Ο πέμπτος τόμος του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη, το περιοδικό VITA, η εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών, η μαθητική εφημερίδα του Δομοκού και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

Ετυμολογικό λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας Ιστορία των λέξεων, τόμος Ε’ (Τ-Ω)

Ένα έργο ζωής του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη, και μία σπουδαία εκπαιδευτική παρακαταθήκη για κάθε ελληνική οικογένεια. Πρόκειται για το πλέον ενημερωμένο, σύγχρονο και επιστημονικά τεκμηριωμένο ετυμολογικό λεξικό της Νέας Ελληνικής, ένα έργο που φωτίζει ανάγλυφα την ιστορία των λέξεων και αποκαλύπτει τις βαθιές ρίζες της γλώσσας μας.

Με εγκυρότατες ετυμολογικές πληροφορίες, αντλημένες από τη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία και τις πλέον αξιόπιστες πηγές, το λεξικό παρακολουθεί τη διαδρομή κάθε λέξης στον χρόνο, αναδεικνύοντας τη μεταβολή και τον εμπλουτισμό των σημασιών της μέσα από τα κείμενα. Ιδιαίτερη θέση στο έργο κατέχουν τα σχόλια για τις σημαντικότερες ετυμολογικές οικογένειες, που ενώνουν ομόρριζες λέξεις από την Ελληνική αλλά και από άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, αναδεικνύοντας τον ρόλο της ελληνικής ως γλωσσικής μήτρας και διαχρονικής πολιτισμικής δύναμης.

Παράλληλα, ιστορικές παρατηρήσεις φωτίζουν την πρώτη εμφάνιση των λέξεων, τα πρόσωπα και τα περιστατικά που συνδέθηκαν με αυτές, καθώς και τους σπουδαιότερους σταθμούς της πορείας τους. Το λεξικό δεν περιορίζεται στην ετυμολογική ανάλυση. Εξηγεί με σαφήνεια τη λειτουργία, τον σχηματισμό και την ορθογραφία των λέξεων μέσα από περιεκτικά και ουσιαστικά σχόλια, ενώ οι ένθετοι πίνακες για τα αντιδάνεια και τα δάνεια από άλλες γλώσσες προσφέρουν πολύτιμη εποπτεία της γλωσσικής αλληλεπίδρασης μέσα στους αιώνες.

VITA

Το νέο τεύχος του Vita κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή 29 Μαρτίου με ΤΟ ΒΗΜΑ, φέρνοντας στο προσκήνιο όλα όσα διαμορφώνουν σήμερα μια πιο υγιή, ισορροπημένη και ουσιαστική καθημερινότητα. Με οδηγό την επιστημονική γνώση και στόχο την πρακτική εφαρμογή της, το περιοδικό γίνεται ένας πολύτιμος σύμμαχος ευεξίας για τον σύγχρονο άνθρωπο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το μεγάλο αφιέρωμα Generation Health, που μας καλεί να ανακαλύψουμε τις καταιγιστικές αλλαγές οι οποίες μεταμορφώνουν την υγεία μας. Παράλληλα, παρουσιάζονται οι τελευταίες εξελίξεις σε κρίσιμα ζητήματα όπως η μακροζωία και η μικροβιακή αντοχή, φωτίζοντας όσα πρέπει να γνωρίζουμε σήμερα για το αύριο της υγείας.

Το νέο τεύχος δίνει απαντήσεις και σε καθημερινά ερωτήματα που μας απασχολούν, όπως τι ισχύει τελικά με τα αβγά και τη χοληστερόλη, ενώ προσεγγίζει την εποχική μετάβαση με πρακτικό τρόπο: από τη νηστεία στο πασχαλινό τραπέζι, με ισορροπία, λιγότερες θερμίδες και χωρίς επιβαρύνσεις για τον οργανισμό.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις ανοιξιάτικες αλλεργίες, με χρήσιμες οδηγίες και απλά tips για την πρόληψη και την αντιμετώπισή τους, την ώρα που το slow aging αναδεικνύεται ως η νέα φιλοσοφία φροντίδας, αφήνοντας πίσω την πίεση της «τέλειας εικόνας» και επενδύοντας στη φυσική ευεξία και τη διάρκεια στον χρόνο.

Για όσους αναζητούν διεξόδους από το στρες της καθημερινότητας, το rage workout προτείνεται ως μια δυναμική και απελευθερωτική μορφή άσκησης, που συνδυάζει τη σωματική κίνηση με τη συναισθηματική εκτόνωση.

Ξεχωριστή θέση στο τεύχος κατέχει και το αφιέρωμα στο παιδί, με ιδέες και συμβουλές για γονείς: από τις πρώτες βόλτες με το μωρό και τη σημασία της επαφής με τη φύση, μέχρι την οργάνωση αξέχαστων οικογενειακών διακοπών και τρόπους για να κρατήσουμε τα παιδιά μακριά από τις οθόνες.

Στο εξώφυλλο, η ταλαντούχα ηθοποιός Ντένια Ψυλλιά, που ξεχωρίζει στη δημοφιλή σειρά «Η Γη της Ελιάς», μιλά στο Vita για τη δική της προσέγγιση στην ευεξία και αποκαλύπτει τα μυστικά που τη βοηθούν να διατηρεί ισορροπία στη ζωή και την καθημερινότητά της.