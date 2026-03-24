Ο Γιάννος βλέπει τη συμφορά να έρχεται και προσπαθεί να την αποτρέψει στο όγδοο επεισόδιο της μεγάλης παραγωγής του MEGA, «Οι Αθώοι», την Παρασκευή 27 Μαρτίου, στις 22:10.
Όταν οι τρεις κεντρικοί ήρωες συναντώνται και πάλι στον ίδιο τόπο, η αλήθεια αναδύεται αμείλικτη. Η στιγμή της καταδίκης πλησιάζει για όσους παρασύρθηκαν από τα ένστικτά τους και αγνόησαν τους αυστηρούς κανόνες της κοινωνίας. Ποιος θα αναλάβει τελικά να σηκώσει το βάρος της ευθύνης;
Τι θα δούμε στο όγδοο επεισόδιο:
Επεισόδιο 8 (Παρασκευή 27 Μαρτίου)
Η Μαργαρίτα, παρασυρμένη από το πάθος, συναντιέται κρυφά με τον Πέτρο στο καλύβι του κάμπου. Η Βενέτα, απελπισμένη, προσπαθεί να αποτρέψει τον γιο της από αυτή τη σχέση, ζητώντας τη βοήθεια της Στεφανίας. Ο Γιάννος συντετριμμένος, προσπαθεί να πείσει τον Πέτρο να σταματήσει και συγχρόνως προειδοποιεί και τη Μαργαρίτα για το επικίνδυνο μονοπάτι που έχει πάρει.
Πρωταγωνιστούν: Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος και μια πλειάδα αγαπημένων και ταλαντούχων ηθοποιών.
Σενάριο: Ελένη Ζιώγα
Σκηνοθεσία: Νίκος Κουτελιδάκης – Άγγελος Κουτελιδάκης
Οργάνωση παραγωγής: Γιώργος Ρίγγας
Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου
Σκηνικά: Γιώργος Γεωργίου
Κοστούμια: Μυρτώ Καρέκου
Μουσική: Χρίστος Στυλιανού
Ηχοληψία: Γιώργος Κωνσταντινέας
Μακιγιάζ: Δήμητρα Γιατράκου
Σχεδιασμός κομμώσεων: Έλενα Παρασκευά
Εκτέλεση παραγωγής: Foss Productions
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025-2026
