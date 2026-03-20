Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε αποθήκη στο Ελληνικό, που συνδέεται με πασίγνωστη γκαλερί του Κολωνακίου.

Η υπόθεση φέρεται να άνοιξε μετά από βίντεο που ανάρτησε ο ιδιοκτήτης της γκαλερί, Γιώργος Τσαγκαράκης, στο οποίο εμφανιζόταν ένα παλαιό ευαγγέλιο του 18ου αιώνα. Το συγκεκριμένο υλικό προκάλεσε το ενδιαφέρον των αρχών και ενεργοποίησε έλεγχο για την προέλευση και τη νομιμότητα των αντικειμένων.

Κατά την έφοδο στην αποθήκη, οι αστυνομικοί εντόπισαν μεγάλο χρηματικό ποσό, το οποίο καταμετράται, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκε και χώρος γεμάτος με πίνακες ζωγραφικής, που ξεπερνούν τους 500.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν τόσο την προέλευση των έργων τέχνης όσο και το ενδεχόμενο παράνομων δραστηριοτήτων που συνδέονται με την υπόθεση.

Το «επίμαχο» Ευαγγέλιο